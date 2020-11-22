Üretimde müthiş bir mesai var

Salgın nedeniyle üretimde kaybın yaşanmaması için çalışma süreleri de artıyor. TAYSAD Başkanı Kanca “iş gücü kayıplarına karşı alınan önlemler arasında yüzde 72 ile fazla mesai ilk sırada yer alıyor. İnanılmaz derecede fazla mesai var. Üretimin aksamaması için fazla mesailer yapılıyor” dedi.

Koronavirüs salgını otomotiv sanayisinden sert rüzgarların esmesine neden oldu. Kontrollü sosyal hayat iş hayatıyla birleşince, vakaların hızı da artış gösterdi. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) yaptığı ankette yaklaşık 170 firma arasında, Mart-Kasım döneminde kovid-19 pozitif olanların oranı yüzde 5,4 çıktı. Konu hakkında bilgi veren TAYSAD Başkanı Alper Kanca “Anketi yaptığımız gün olan 5 Kasım 2020 tarihinde şirketlerde pozitif olanların toplam çalışanlara oranı yüzde 1,8. Yani, o tarihte 100 çalışandan yaklaşık 2’si tedarik sanayisinde Covid-19 hastasıydı. 7 aylık bir süreçte 5,4 olan sayı, sadece 1 günde yani 5 Kasım’da 1,8 olmuş. Bu da aslında hepimizin “çember daralıyor” dediği olgunun şirketlere de geldiğinin bir işareti. Şirketlerde de artık ciddi miktarda hastalığı hissediyoruz” dedi.

SADECE HASTA DEĞİL TEMASLILAR DA İŞE GİDEMİYOR

Sadece hasta olduğu için değil temaslı olanlarında işe gidemediklerine değinen Kanca “5 Kasım günü yüzde 3,5 oranında çalışan şüpheli-temaslı olması nedeniyle işe gelememiş. Her ikisini topladığımız zaman yüzde 5,3 yapıyor. Sonuç olarak, otomotiv tedarik sanayisinde 5 Kasım günü şirketlerimizde her 100 çalışandan 5’i kovid-19 nedeniyle işe gelemedi. Dikkat çeken bir diğer konu da Covid-19 ile beklentiler oldu. Bu kapsamda, sektör önümüzdeki birkaç ay içerisinde pozitif vaka sayısının yüzde 9,7’ye yükselmesini bekliyor. Yani hastalığın seyrinin şirketlerde iki katına çıkacağı öngörülüyor” açıklamasını yaptı.

UZMANLAR HASTA OLUNCA YERİNE TECRÜBESZİLER GEÇİYOR

Yeni çalışan bulmanın oldukça zor olduğuna değinen Kanca şunları söyledi: “Her pozitif haber bizleri çok üzüyor. Diğer tarafta, yani maddi olarak da ciddi bir yük var. Örneğin, servis araçlarımız en fazla yüzde 50 doluluk ile çalışıyor. Uzman çalışan arkadaşlarımız hasta olduğunda onların yerine daha genç, tecrübesiz arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Bu da verimliliği düşürüyor. Ankete göre, iş gücü kayıplarına karşı alınan önlemler arasında yüzde 72 ile fazla mesai ilk sırada yer alıyor. İnanılmaz derecede fazla mesai var. Üretimin aksamaması için fazla mesailer yapılıyor. Bununla birlikte, geçtiğimiz yıllara göre ürettiğimiz ürün sayısı değişmezken üretimin sürekliliğini koruma için ilave istihdamlar gerçekleştirdik. Aynı vardiyada çalışan kişini sayısını azaltmak için vardiya sayısı 3’e çıkartıldı.”