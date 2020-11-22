Otomotiv sektörü yeni modellerde matrah artışı bekliyor. ÖTV oranlarındaki artış kur zammıyla birleşince ucuz araç bulmak hayal oldu. Kur baskısıyla artan fiyatlar ÖTV dilimlerini üst seviyelere taşıdı. Yeni bir vergi reformunun yapılması gerektiğine değinen Renault Mais Genel Müdürü Çağdaş “Birim araç başına artan vergi yerine, büyüyen piyasadan toplanacak vergi geliri artışı olmalı. Dövize bağlı maliyet artışlarından kaynaklı, yüzde 45 ve yüzde 50’lik vergi dilimindeki model sayısı epey daraldı” dedi.

Otomotiv sektörü yeni modellerde matrah artışı bekliyor. Avrupa’nın en çok satan modeli olan Renault Captur, makyaj operasyonundan geçti. Yeni motor seçenekleri ve tasarımıyla dikkat çeken model, Clio ile başlayan devrimi devam ettirdi. Daha atletik ve dinamik hatlara sahip Yeni Captur, güçlendirilen SUV kimliği ile göze çarpıyor. Dış tasarımda gerçekleştirilen dönüşüm sayesinde modelin çizgileri daha modern, kendine özgü ve etkileyici hale geldi. 4,23 metre uzunluğu ile önceki modele kıyasla 11 cm daha uzun olan Yeni Captur, opsiyonel olarak sunulan 18 inç jantları ve artırılan aks mesafesi ile öne çıkıyor. Araç hakkında değerlendirmelerde bulunan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş “2014-2016 yılları arasında ülkemizde segmentinde liderliği elde eden Captur, uzun süre üst sıralarda yer aldı. Renault olarak hızla büyüyen B-SUV segmentine güçlü bir şekilde dönüş yapmak bizim için çok önemli. Yeni Captur’un, binek otomobil pazarında 21’inci yılına giren liderliğimizi pekiştirmede önemli rol oynayacağına inanıyoruz” dedi.

HEDEF 800 BİN ADET

Pazar hakkında da açıklamalarda bulunan Çağdaş “2020 pazar açısından oldukça iyi geçen bir yıl oldu. 2019 kaynaklı ötelenmiş taleple başladığımız yıl kovid-19 nedeniyle önce durgunluk ardından da müthiş bir dinamizme sahne oldu. Yılın son 2 ayında da bu ritmin devam etmesini pazarın 750 -800 bin seviyelerinde tamamlamasını öngörüyoruz. Son yapılan matrah düzenlemeleriyle yerli ve daha düşük ÖTV dilimli otomobillere talebin arttığını gözlemliyoruz. Renault MAİS olarak satışlarımızın yüzde 44’ü yerli üretim modellerimizden oluşuyor. Marka olarak bu ilgiden memnun olsak da vergi reformlarında sektörün tamamına katkı sağlayacak sürdürülebilir bir yapılanmaya gidebilmenin daha önemli olduğuna inanıyoruz. Burada temel felsefe, birim araç başına artan vergi yerine, büyüyen piyasadan toplanacak vergi geliri artışı olmalı. Dövize bağlı maliyet artışlarından kaynaklı, yüzde 45 ve yüzde 50’lik vergi dilimindeki model sayısı epey daraldı. Yeni yıl ile ÖTV matrahlarının yeniden gözden geçirilmesinin, tüketiciler adına olumlu bir adım olacağına inanıyoruz.” Matrah artışı şart oldu.

AVRUPA DARALDI İÇ PAZARA DÖNDÜK

Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç modelinin ikisinin Renault’a ait olduğunu söyleyen Berk Çağdaş “Türkiye pazarına sunduğumuz Yeni Clio segmentinin açık ara en çok tercih edilen otomobili. Clio gibi Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane Sedan da en çok satan 3. model olarak başarımıza önemli katkı veriyor. Özellikle Avrupa pazarında pandemi kaynaklı küçülme döneminde Bursa’daki fabrikamızın iç pazara araç tedarikinde önemli desteği oldu” dedi. Pandemi koşullarının 2021’de de devam edeceğini tahmin ettiklerini aktaran Çağdaş “Piyasaların yeniden kapanıp kapanmayacağını bilemiyoruz, bununla birlikte üretim bacağında oluşabilecek bir aksaklık da pazara yön verir. Ekonomik belirsizlikler ve kovid-19’a yönelik özellikle Avrupa’da yeniden artan kısıtlamaları göz önünde bulundurunca, şu an 2021 pazarı için öngörü yapmamız doğru olmayacaktır. Döviz kurunun artışının yanı sıra faizlerdeki yükseliş trendi piyasa için belirleyici olacaktır. Tüketiciler, kur artışı ve enflasyon etkisi nedeniyle fiyatların ilerleyen dönemde daha da artacağı düşüncesiyle talebi canlı tutuyor” diye konuştu.

YENİ CAPTUR 211 BİN LİRADAN GELDİ

Yeni Captur, üst segmentlere göz kırpıyor. En üst kalite malzemeler, akıllı kokpit, kokpit tarzı yüksek orta konsol, E-shifter vites kolu, titizlikle işlenmiş detaylar ve yeni koltuk mimarisi öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor. Model, sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoride Sürüşe Yardımcı Destek Sistem teknolojileri sunuyor. Yeni Captur, 536 litre ile sınıfının en geniş bagaj hacmini sunuyor. Yenilenen tamamı turbo özellikli verimli motor gamı kapsamında Yeni Captur, Türkiye’de 1.0 TCe 100bg, 1.3 TCe EDC 130 bg, 1.3 TCe EDC 155 bg olmak üzere 3 benzinli, 1.5 Blue dCi 95 bg ve 1.5 Blue dCi EDC 115 bg olmak üzere 2 dizel ile geniş bir motor seçeneğini kullanıcılarla buluşturuyor. Aracın başlangıç fiyatı ise 211 bin 900 lira olarak belirlenmiş.