RS Servis, jant onarımı hakkında uyarıyor. Göz hizasından aşağıda olduğu için çoğunlukla göz ardı edilen alüminyum jantlar, en az lastikler kadar hayati önem taşıyor.

RS Servis, jant onarımı hakkında uyarıyor. Otomobillerin en hayati parçalarından birisi olan jantlarla ilgili olarak RS Servis uyarıda bulundu. Bazı kazaların farkında olmadan kötü onarılmış ya da replika jantlar sebebiyle ortaya çıkıyor. RS Servis, yıllar içerisinde kötü yol şartları ya da dikkatsiz kullanım sonucu hasar gören jantların, yürüyen aksam elemanlarının çok çabuk yıpranmasına sebep oluyor. Araç sahiplerinin yüksek tamir bedelleri ile karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor. RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı “İşinin ehli olmayan ustalar, yanlış uygulamalar ve yanlış kaynakla kötü bir onarım yapabilir. Hiç ummadığınız bir anda jantların kırılmasıyla kaza yapabilirsiniz.”

İLK GÜNKÜ HALİNE GETİRİYORUZ

Ünal Ünaldı “RS Servis olarak yüzde yüz kendi imalatımız olan Jant düzeltme ve CNC yüzey işleme makineleri ile alüminyum jantları ilk günkü haline getiriyoruz. Alüminyum kaynak uygulamasında 30.10.2013 tarihinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. ISO-EN-9606-2 belgesine ODTÜ’de yapılan testler neticesinde hak kazandık. O yıllarda bu belgenin varlığından dahi haberdar olmayan onarımcılar mevcuttu. Şimdiye kadar 7 yılda yaklaşık 100.000 adet jantın onarımını gerçekleştirdik” dedi. “7 yıl önce Ankara’da pilot uygulama olarak başlattığımız sistem şu anda Alüminyum jant onarımlarında 57, CNC Jantlar Onarımlarında 9 servis merkezimizde devam etmektedir.”