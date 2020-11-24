Toyota markasını küçük sınıfta temsil eden Yaris yeni yüzüne kavuştu. Türkiye’de yola çıkmaya başlayan otomobilin benzinli be hibrit seçenekleri olacak. Güvenlik tarafında da sınır atlayan araç, tasarım dili, sürüş dinamikleri, teknolojisi ve güvenlik özellikleriyle ses getirmeye hazırlanıyor.

Japon üretici Toyota markasını küçük sınıfta temsil eden Yaris yeni yüzüne kavuştu. Türkiye’de yola çıkmaya başlayan otomobilin benzinli be hibrit seçenekleri olacak. Güvenlik tarafında da sınır atlayan araç, tasarım dili, sürüş dinamikleri, teknolojisi ve güvenlik özellikleriyle ses getirmeye hazırlanıyor.

209 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni Yaris benzinli 209.100 TL’den, Yaris Hybrid ise 299.200 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı. Türkiye pazarına sunulan Yeni Yaris ile ilgili değerlendirmeler yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, özellikle B segmentinin Avrupa başta olmak üzere Türkiye’de de hızla artan bir satış grafiği çizdiğini belitti. Bozkurt şunları söyledi “Baştan sona en küçük parçası dahi yenilenen Yaris ile birlikte bu segmentte iddiamızı yine çok güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Yaris’in benzinli ve hibrit versiyonuyla daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine ulaşıldı. Dördüncü nesil hibrit motora sahip Yeni Yaris, şehir içinde daha fazla elektrikli sürüş olanağı sunuyor. Bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor. Bunun yanında ayrıca Yeni Yaris Hybrid ile birlikte tüm hibrit ürün gamımız da tamamen yenilenmiş oldu.”

SON 40 GÜNDE 400 ADET SATACAK

Bozkurt, Türkiye’de bugüne kadar yaklaşık 64 bin adetlik Yaris satışı gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyerek “2020 yılı için 400 adetlik Yeni Yaris satış hedefimiz bulunuyor. 2021 yılında ise benzinli ve hibrit olmak üzere 2100 adetlik Yeni Yaris satışı gerçekleştirmeyi öngörüyoruz ” şeklinde konuştu.

GÜVENLİKTE 5 YILDIZI VAR

Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alan ilk model unvanını kazandı. Üçüncü nesil Yaris ise, segmentinde kullanılan ilk hibrit motoru ile öne çıktı. Dördüncü nesil Yaris de, segmentinde ilk ön orta hava yastıkları ve Kavşakta Çarpışma Önleyici Sistem ile sınıfının en iyi güvenliğini sunuyor. Güvenlikten ödün vermeyen Yeni Yaris, AUTOBEST Ödülleri’nde takdir görürken, yüksek güvenlik teknolojileriyle SAFETYBEST 2020 ödülünü de kazandı. Yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris, aynı zamanda içeride geniş, konforlu ve yüksek kaliteye sahip bir kabin sunuyor. Bağlantı teknolojileriyle ve yüksek donanım seviyeleriyle birlikte kullanıcıların beklentilerini aşmayı başarıyor.

YAŞAM ALANI ARTTI

Aracın uzunluğu 4 metreden daha kısa olmasına karşın, dingil mesafesinin 50 mm artmasıyla daha fazla yaşam alanı elde edildi. GA-B platformuyla birlikte yüksekliği 40 mm azaltıldı, genişliği 50 mm ve iz açıklığı 57 mm artırılan Yaris daha sportif profile ulaştı. Genel uzunluğu 5 mm azaltılan boyutlarıyla birlikte Yaris, sınıfının lideri dönüş çapına sahip oldu. Yeni platformun tasarımcılara sunduğu daha fazla özgürlük sayesinde göz alıcı bir tarza sahip olan Yaris, büyük ve alçak ön ızgarası, LED ön farları, LED sinyalleri, dinamik jant tasarımları, alçak tavan çizgisi ve araç boyunca uzanan bumerang formuyla her açıdan harekete hazır olduğunun altını çiziyor.

286 LİTRE BAGAJ HACMİNE SAHİP

Yeni Toyota Yaris’in kabini, dış tasarımdaki dinamik tarzı içeride de sportif bir yaşam alanıyla buluşturacak şekilde tasarlandı. Sürücü kokpiti, her şeyin tamamen sürücü kontrolü altında olacak şekilde tasarlandı. Bununla birlikte Toyota, Yaris’in görüş açısını daha da iyileştirmek adına A sütununu daha geriye aldı. Ön konsolu daha alçak şekilde konumlandırdı. Sürücü ve ön yolcu arasındaki mesafe 20 mm artırılarak kabin konforu ileriye taşındı. Bununla birlikte Yeni Yaris 700 mm derinlik ve 286 litre bagaj hacmine sahip.

8 İNÇLİK RENKLİ EKRAN

Yeni Yaris’te bulunan Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantı sistemlerine sahip 8 inç Toyota Touch multimedya ekranı tüm modellerde standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte TFT çok fonksiyonlu gösterge ekranı ve ön cama yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı (Head Up Display) sürücüye yol ve sürüşle ilgili bilgiler kolayca iletilmesini sağlıyor.

1.5 LİTRELİK BENZİNLİ

Yeni Toyota Yaris, 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu. Dördüncü nesil Toyota Hybrid teknolojisi, hafif ve daha verimli olmasıyla Yaris’in her açıdan daha yüksek performans vermesini sağlıyor. Yeni Yaris’te kullanılan hibrit sistemde; üç silindirli, değişken supap zamanlamasına sahip 1.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motor yer alıyor. Avrupa yollarına uyacak şekilde geliştirilen Yaris’in hibrit sistem gücü yüzde 16 artırılarak 116 HP’ye ulaştı.

ELEKTRİKLİ MOTORLA 130 KM HIZ

Sadece elektrik motoruyla yapılan sürüşlerde 130 km/s hıza çıkabilen Yaris, elektrikli motorunu şehir içi yollarda daha fazla kullanabiliyor. Araçta CO2 emisyonu 86 g/km’ye düşürülürken, WLTP çevriminde yakıt tüketimi bir önceki modele göre yüzde 20 iyileştirilerek 2.8 lt/100 km olarak ölçüldü. Yeni Yaris Hybrid’in 0-100 km/s hızlanması önceki nesle göre 2.3 saniye geliştirilerek 9.7 saniye oldu. Daha esnek bir sürüş sağlayan aracın, 80-120 km/s arasındaki hızlanması da 2 saniye iyileştirilerek 8.1 saniye oldu. Yaris, hibrit motorun yanı sıra 1.5 litrelik Dynamic Force benzinli motoruyla da tercih edilebilecek. 125 PS güç ve 153 Nm tork üreten 3 silindirli motor, 6 ileri manuel şanzıman veya W-CVT şanzıman ile tercih edilebilecek.

DONANIMI ZENGİN

Toyota’nın Yeni Yaris modeli Türkiye’de zengin standart donanımlarıyla birlikte tüm beklentileri karşılayacak şekilde satışa sunuluyor. Yaris Hybrid Dream, Flame ve Passion donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek. Yaris’in tüm donanım seçeneklerinde kablosuz akıllı telefon şarj özelliği, geri görüş kamerası ve 8 inç multimedya ekranı standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte daha üst donanım seçeneklerinde akıllı giriş sistemi, parçalı deri koltuklar, ön cama yansıtmalı göstergeler, çift bölgeli otomatik klima, bi-tone iki renkli gövde ve siyah tavan seçenekleri yer alıyor. Yaris’in hibrit versiyonunda Toyota Safety Sense güvenlik teknolojileri standart olarak bulunuyor. Yaris’in benzinli versiyonunda Dream ve Flame versiyonları tercih edilebilecek. Bu versiyonlarda X-Pack paketiyle Toyota Safety Sense güvenlik teknolojilerini de satın almak mümkün olacak.