Otomerkezi borsa için kolları sıvadı. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “2023 yılında borsaya açılan ilk ikinci el şirketi olmayı hedefliyoruz” dedi.

Otomerkezi borsa için kolları sıvadı. Yıl sonuna kadar 40 şubeye ulaşmayı hedefleyen Otomerkezi.net, ikinci el araç sektörüne sağladığı katma değerle yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. İstikrarlı bir büyüme gösteren şirket, Yellow Team, Otokredibul.com, Hemen Sat, Filomerkezi gibi hayata geçirdiği projelerle “ikinci elin AR-GE ve inovasyon şirketi” olarak görülüyor. Son dönemde hem yurtiçinden hem de yurtdışından birçok yatırım teklifi geldiğini ifade eden Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, teklifleri değerlendirdiklerini söyledi.

YABANCI YATIRIM YAPMAK İSTİYOR

Karakaş, “Mali, ticari ve operasyonel anlamda geliştirme çalışmalarımızı sürdürürken, müşteri memnuniyetini de maksimum seviyede tutmak adına gayretlerimiz devam ediyor. Müşteri memnuniyetimiz yüzde 95’in üzerinde. 360 derecelik hizmet modelimiz ve çok fonksiyonlu yapımız, Otomerkezi.net’i sektörde farklı bir pozisyonda konumlandırıyor. Ülkemiz otomotiv pazarına yabancı firmaların son yıllarda ciddi yatırımlar yapmaya başladığını görüyoruz. Bu firmaların sayısı şu anda bir elin parmaklarını geçmese de önümüzdeki yıllarda bu sayı ciddi oranda artacak. Çünkü ikinci el araç pazarının büyüme potansiyeli halen çok yüksek. Markamıza yabancı yatırımcıların ilgisi çok büyük, bizleri ayıran en önemli noktaysa hizmet kapasitemizin ve yeterliliğimizin üst seviyede olması.” dedi.

İKİNCİ ELİN OKULU OLDUK

İkinci el araç sektörünün diğer kurumsal oyuncularının da dikkatlerini çektiğini belirten Karakaş “Kendi alanında uzman olan kadromuza verdiğimiz eğitimler sayesinde, Otomerkezi.net artık sektörde ikinci elin okulu olarak adlandırılıyor. Öte yandan yine bir ilke imza atarak, 2023 yılında Türkiye’nin borsaya açılan ilk ikinci el markası olmayı hedefliyoruz. Gerekli altyapıyı süratle kurgulamak adına çalışmalarımıza başladık ve girişimlerimizi gerçekleştirdik. Ülkemize ve otomotiv sektörüne katma değer sağlamaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.