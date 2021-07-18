İkinci el araçta şasi numarasına dikkat

İkinci el araçta şasi numaraları mutlaka kontrol edilmeli. İkinci el araç satın alırken, motor ve şasi numaralarının TSE belgeli ekspertiz noktalarında mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre “Geçtiğimiz hafta İzmir bayiimize ekspertiz için gelen bir aracın şasi numaralarının başka bir araçla değiştirildiği teknik ekibimiz tarafından tespit edildi. Bu sayede aracı satın almayı düşünen tüketicinin mağduriyetini engellemiş olduk ve aracı ivedi şekilde emniyet güçlerimize teslim ettik.”dedi.

İkinci el araçta şasi numaraları mutlaka kontrol edilmeli. Dolandırıcılık vakalarının sıklıkla yaşandığı ikinci el araç sektöründeki en önemli konulardan birisi olan “change araçlarla” ilgili olarak Pilot Garage tüketicilere uyarılarda bulundu. Çalıntı veya kullanımına engel hak mahrumiyeti bulunan araçlarda sıklıkla başvurulan bu illegal yöntemle, araçların şasi ve motor numaraları standart dışı uygulamalarla kazınıyor; yerine ağır hasarlı ya da trafikten men edilmiş araçların motor ve şasi numaraları benzer fontlarla mühür şeklinde vurularak aktarılıyor. Suç örgütlerinin ve dolandırıcılık şebekelerinin gerçekleştirdiği bu işlem sebebiyle birçok tüketici mağdur oluyor.

RUHSATLA MOTOR UYUŞMALI

Araç satın almayı düşünenlerin sıklıkla karoserdeki değişen-boyanan parçalara odaklandığını, fakat motor ve şasi numaralarına dikkat etmediğini belirten Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, ortalama piyasa fiyatının altında satışa sunulan her ikinci el otomobile şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi. Emre “Ruhsat bilgisinde yazan plaka, şasi ve motor numarasıyla, aracın somut bilgilerinin eşleştirilmesi çok önemli bir husus. Ekspertiz ve check-up esnasında, şasi numaralarının yazılı olduğu podye, kapı eşiği, araç tabanı gibi bölümlerde kaynak, kesme, kazıma işlemi olup olmadığı titizlikle incelenmeli. Yine aynı şekilde aracın hasar kaydı bilgileriyle ekspertiz bilgilerinde eşleş me yoksa, tüketiciler detaylı ekspertizde ısrarcı olsun.” açıklamasını yaptı.

İZMİR’DE TESPİT ETTİK

Pilot Garage gibi rüştünü ispatlamış kurumsal ve TSE belgeli oto ekspertiz noktalarının “change araç” konusuna ekstra önem gösterdiğine dikkat çeken Emre, “Geçtiğimiz hafta İzmir bayiimize ekspertiz için gelen bir aracın, incelemeler esnasında şasi numaralarının başka bir araçla değiştirildiği teknik ekibimiz tarafından tespit edildi. Böylece aracı satın almayı düşünen tüketicimizin mağduriyetini engellemiş olduk ve aracı ivedi şekilde emniyet güçlerimize teslim ettik. Hem vatandaşımıza hem de emniyet teşkilatımıza yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.