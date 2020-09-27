Borusan Otomotiv’in Türkiye Distribütörü olduğu BMW, Nielsen tarafından düzenlenen “Türkiye İyi Yaşam Araştırması”nda, otomotiv kategorisinin birincisi oldu.

BMW en iyi yaşam markası seçildi. Türkiye’deki tüketicilerin yaşam tarzını ve tüketim alışkanlıklarını ortaya koyan araştırmanın sonuçları Sustainable Brands Turkey 2020 konferansında açıklandı. Sustainable Brands Turkey için Nielsen Türkiye tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi. “Türkiye İyi Yaşam Araştırması” kapsamında BMW, tüketiciler tarafından yaşamlarına değer katan “Good Life-İyi Yaşam” otomotiv markası seçildi.

MÜŞTERİ ODAKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIM

Müşteri odaklı yaklaşımı ve bağımsız müşteri ilişkileri süreci gibi uygulamaları ile fark yaratan BMW, sürdürülebilirlik alanında da elektrikli mobilite vizyonu ve Türkiye’deki tüketicisine sunduğu elektrikli otomobil model çeşitliliği sayesinde tüketicilerin ilk tercihi oldu. Türkiye’deki tüketicilerin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına ve satın alma davranışlarına ışık tutan Good Life/İyi Yaşam Araştırması tüketicilerin yaşamına değer katan markaları öne çıkarmayı amaçlıyor.