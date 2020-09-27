Enterprise Türkiye’ye pazarlama ödülü

Enterprise Türkiye pazarlama ödülüne layık görüldü. Enterprise Türkiye, bu kapsamda ülkemizdeki şirketlerin pazarlama alanındaki ekip başarısını ölçümleyen ilk ödül organizasyonu olan “The Hammers Awards”tan ödülle döndü. Enterprise Türkiye’nin pazarlama ekibi, “The Hammers Awards’ta “Araç Kiralama Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı” seçildi.

Enterprise Türkiye, hayata geçirdiği çalışmaları ve projeleri kapsamında pazarlama ödülüne layık görüldü. Araç kiralama sektörünün öncü ismi, ülkemizdeki şirketlerin pazarlama alanındaki ekip başarısını ölçümleyen ilk ödül organizasyonu olan The Hammers Awards’tan ödülle döndü.

3 ANA KATEGORİ

Türkiye’de bir ilke imza atarak; pazarlama ekiplerinin başarısını ölçümlemek adına, Pazarlamasyon.com tarafından yapılan Marketing Meetup etkinliği içerisinde düzenlenen The Hammers Awards kapsamındaki ödüller; geçtiğimiz günlerde online olarak gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Türkiye’nin tanınan pazarlama üst düzey yöneticilerinin de jüri koltuğunda yer aldığı yarışma, “Sector Hammers”, “Channel Hammers” ve “Special Hammers” olmak üzere üç ana kategori ve 29 alt kategoride gerçekleştirildi. “Sector Hammers” kategorisindeki “Araç Kiralama Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı” ise araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren firmaların dijital veya geleneksel pazarlama faaliyetlerini üstlenen ekiplerin yıllık performansına göre seçildi. Ekipler değerlendirilirken; bir ana proje bir de yardımcı proje olmak üzere ekip faaliyetleri ve ekibin yıllık genel performansı dikkate alındı. Enterprise Türkiye de değerlendirmelerin ardından “Sector Hammers” kategorisinde; “Araç Kiralama Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı” seçildi.

ÖNCÜ ÇALIŞMALARA İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Hayata geçirdikleri öncü çalışmalarının söz konusu birincilik ödülünü getirdiği vurgulayan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Enterprise dünyanın açık ara en büyük araç kiralama şirketi ve bu büyüklüğü borçlu olduğu temel unsur müşteri memnuniyeti. Türkiye’de de var olduğu günden bu yana da bu unsuru her daim odağına koydu. Türkiye’de ilk kez düzenlenen bir organizasyonda; müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızın ödüllendirilmesini son derece değerli buluyoruz. Layık görüldüğümüz ödül, elde ettiğimiz başarıların bir takım çalışmasının sonucu olduğunu ve doğru yolda ilerlediğimizi bir kez daha gösterdi. Öncü çalışmalara imza atmaya ve müşteri memnuniyetini her zaman bir adım ileriye taşımaya devam edeceğiz” dedi.