ÖTV’ye rağmen vites yükseldi

Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Eylül ayına göre yüzde 115,8 artarak 90 bin 619 adet oldu. ÖTV artışına rağmen gaz kesmeyen satışlar, tüm zamanların en yüksek eylül rakamına imza attı.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’nin Eylül 2020 ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı karnesi belli oldu. Eylül ayında ODD’nin açıkladığı verilere göre, aylık bazda rekor sürdü. Sadece Eylül 2020’de 90 bin 619 araç satışı gerçekleşti. 2019 yılına göre yüzde 115,8 büyüyen toplam pazarda ÖTV’ye rağmen en iyi eylül ayını kaydetti. Ertelenen talebin etkisi sürdüğü belirtilirken, etkinin 2021’e kadar süreceği ifade edildi. Hafif ticari araç satışındaki sert artış Eylül 2020’de de devam etti. Geçen yılın eylülünde 6 bin 684 hafif ticari araç satışı gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde 19 bin 323 adede ulaştı. Yani önceki yıla göre artış yüzde 189,09 olarak kayıtlara geçti.

İLK 9 AY 500 BİNE YAKLAŞTI

Yılın ilk 9 aylık verilerine bakıldığında da pazarın 500 bin adede yaklaştığı görülüyor. Geçen yıla göre yüzde 75 büyüyen iç pazar 493 bin 621 adede ulaştı. Bu dönemde de hafif ticari araçtaki yükseliş dikkat çekti. Otomobil satışları yüzde 70 artış kaydederken, hafif ticari pazar yüzde 99 büyüdü. Otomobil satışları, 388 bin 690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da 104 bin 931 adede ulaştı.

SUV SEGMENTİ YAKIN TAKİBİ SÜRÜDÜYOR

Pazarın yüzde 87,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 245 bin 503 adetle yüzde 63,2 pay, B segmenti de 91 bin 536 adetle yüzde 23,5 pay aldı. En çok sedan otomobiller satılırken, SUV araçlar sedanları yakından takip etti. Benzinli otomobil satışları yüzde 52’lik payla dizeli geçti. Dizeller ise yüzde 41’e yakın pay aldı. Ayrıca bu dönemde 261 elektrikli 11 bin 750 adette hibrit araç satışı gerçekleşti. –