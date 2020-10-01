Aracı takasla al fiyatı sen belirle

İkinci el araç için takas fiyat belirle dönemi başlıyor. İkinci el otonun kurumsal oyuncularından Otomerkezi.net, sektöre yenilikler katmaya devam ediyor. Yeni kampanya kapsamında, artık takasla bir otomobil satın almak isteyenler, kendi araçlarının değerini kendileri belirleyebiliyor.

İkinci el araç için takas fiyat belirle dönemi başlıyor. İkinci el araç sektörüne kurumsal bir bakış açısı kazandıran Otomerkezi.net, yenilikçi bir projeyi hayata geçiriyor. Kampanya kapsamında, bir araca sahip olanlar, takasta kendi araçlarını diledikleri gibi değerleyip, Otomerkezi.net’e bırakıyor. Bağımsız kuruluşlar tarafından piyasa fiyatı değerine göre takasta alınan araç, eğer 14 gün içinde müşterinin belirlediği fiyattan satılırsa, aradaki fark araç sahibine ödeniyor. Öte yandan takasta satın alınacak yeni aracın fiyatı bu süre zarfında sabit kalıyor ve ikinci eldeki fiyat artışından etkilenmiyor.

FİYAT KONUSUNDA ÖZGÜRSÜNÜZ

Konu ile ilgili olarak Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Takas sistemimiz sayesinde, takasa güven duymayan vatandaşlarımız için yeni bir çözüm yaratmayı amaçlıyoruz. Bu sayede araç alım-satım telaşı ile uğraşmadan, tek çatı altında tüm ihtiyaçlarını giderebilecekler. Örneğin piyasa değeri bağımsız kuruluşlar tarafından belirlenerek ortalama 90 bin TL değerleme yapılan bir otomobiliniz var. Bir showroomumzdaki 150 bin TL’lik aracı beğendiğiniz. 100 bin TL fiyat biçmek isterseniz, bu fiyatla 14 gün boyunca aracı satışa çıkarıyoruz. 90 bin TL’ye sizden satın aldığımız otomobil, 14 gün içinde belirlediğiniz fiyattan satılırsa, 10 bin TL’yi sizlere geri ödüyoruz” yorumunda bulunuyor.