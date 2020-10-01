Hyundai’nin spotif N Line model serisinin son üyesi İzmit’te üretilen Yeni i20 oldu. Yeni i20 N Line, B segmentine daha fazla sportiflik getirerek dinamizmi ön planda tutacak.

Hyundai’nin N departmanı, hemen hemen her hafta yepyeni bir modelin doğuşuna imzasını atıyor. Son olarak B segmentinin önemli modellerinden biri olan Yeni i20 üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Departman, şık tasarım özellikleriyle donatılmış N Line versiyonunu tanıttı. Hyundai ailesinin en yeni üyesi olan i20 N Line, daha da dinamik bir deneyim için Hyundai’nin yüksek performanslı N serisinden ilham alıyor.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR

Bu ay itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak Yeni i20’nin yepyeni bir versiyonu olan N Line, bir donanım seviyesinden farklı olarak üretiliyor. Ayrıcalıklı özelliklere ve yapıya sahip olan Yeni Hyundai i20 N Line dış tasarımının sportifliği, performansı yansıtırken aynı zamanda Hyundai’nin “Sensuous Sportiness” tasarım kimliğini de baz alıyor. Yeni i20 N Line için özel olarak üretilen ön tampon, daha sportif bir his için siyah plastik parçalar ve geniş hava girişleriyle desteklenmiş. N Line logosunun yer aldığı siyah renkli ve basamaklı yeni nesil ızgara, pistlerden ilham aldığını vurgulamak için damalı bayrak sitiliyle hazırlanmış. Hyundai’nin İzmit’teki fabrikasında Şubat ayında üretime başlaması planlanan otomobil, Avrupa’yla beraber eş zamanlı olarak Türkiye’de de satışa sunulacak. B segmentinin sportif oyuncusu Yeni i20 N Line, ihraç edildiği 40’tan fazla ülkede olduğu kadar Türkiye’de de genç kullanıcıların ilgisini bir hayli çekeceğe benziyor.

SPORCU ÇİZGİLER ÖNE ÇIKIYOR

Otomobilin motor sporlarından geldiği N Line logoları haricinde, gri renkli marşpiyeler, siyah zeminli stop lambaları, siyah tavan rengi opsiyonu, çift çıkışlı son susturucu ve tamamen i20 N Line’a özgü difüzörlü arka tamponla da anlaşılıyor. Ayrıca, performansı sürekli olarak ön planda isteyen Hyundai, yeni bir tarza sahip 17 inçlik jant tasarımıyla da dikkat çekiyor. Yeni i20 N Line, dört adet gövde rengi arasından seçilebilecek. Bu yeni renkler Siyah, Gri, Beyaz ve Kum Beji olarak belirlenmiş. Siyah tavan rengi seçeneği ise sadece beyaz renkle satışa sunulacak.

120 BEYGİRLİK SEÇENEK

Otomobilin içindeyse N logosu ve özel kırmızı dikişler hemen göze çarpıyor. Güncel i20’den farklı olarak yeni N direksiyon simidine sahip otomobilin koltukları da özel. N Line versiyonun özellikleri arasında metal pedallar ve kırmızı çizgilere sahip deri N vites topuzu da var. Hyundai, Yeni i20 N Line’da iki motor seçeneği sunuyor. Otomobildeki 84 PS’lik 1.2 litrelik MPI giriş seviyesi motora ek olarak, dileyenler 100 PS veya 120 PS’lik 1.0 litrelik T-GDI motoru da seçebilecek. 1.0 litrelik T‑GDI versiyon, gelişmiş bir sürüş deneyimi için süspansiyon, motor tepkisi ve egzoz sesi açısından da fark yaratıyor. Daha fazla yakıt verimliliği sağlayan 48 voltluk hafif hibrit teknolojisine de sahip olan bu seçenek, 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla satışa sunulacak. Ayrıca, yine yakıt tüketimini düşüren Akıllı Manuel Şanzıman (iMT) da Yeni i20’nin seçenekleri arasında yer alıyor.