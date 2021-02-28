Patron çıldırdı 181 bin liraya Toyota Corolla

Toyota Mart 2021 Corolla kampanyası ile dikkat çekiyor. Çılgın bir kampanyaya imza atıyor. 0 finansman oranıyla Corolla modelleri 181 bin 250 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Toyota Mart 2021 Corolla kampanyası ile dikkat çekiyor. Toyota, 1 Mart tarihinde başlayan kampanyasıyla ezberleri bozuyor. Corolla Sedan modelleri peşin ödemelerde 181 bin 250 TL’den başlayan fiyata sahip. Ayrıca 12 aya kadar “0” finansman oranıyla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında diğer Toyota modellerinde de indirimler yer alırken, Toyota plazalara gelenler onlarca “inanılmaz” sürpriz fiyat teklifleri de alabilecekler. Stoklarla sınırlı olan bu kampanyaya özel olarak tüm Toyota plazalar ilk hafta saat 20:00’a kadar açık olacak.

BÜYÜK BİR FIRSAT SUNUYORUZ

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Toyota’nın bugüne kadar olan en cazip kampanyalarından birini daha hayata geçirdiklerini belirterek “Marka olarak daha önce de müşterilerimiz yararına büyük ses getiren çok sayıda özel kampanya yapmıştık. Baharın gelişi ve herkesin morale ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bu günlerde “Çılgın Bahar Kampanyası” ile herkesin dilediği Toyota modeline kavuşmasını hedefliyoruz. Müşterilerimize; teknolojisi, donanımları, sürüş keyfi, ikinci el değeri ve çevreci özellikleriyle öne çıkan modellerimize sahip olmak için büyük bir fırsat sunuyoruz. Böylelikle daha çok kişi Toyota kalitesi ile buluşacak ve Toyota sevdalısı olacak” dedi.

FİLOLAR DA ÇEVRECİ ARAÇLARA YÖNELDİ

Ocak ayına rekor satışla başladıklarını, Şubat ayında da hedeflerine ulaştıklarını kaydeden Bozkurt “Avrupa emisyon normlarına uygun koşulları taşıdığımız için Toyota olarak avantajlı konumdayız. Özellikle filolarını karbon ayak izini azaltmak amacıyla çevreci araçlarla değiştirmek isteyen kurumlardan büyük talepler alıyoruz. Şu an sadece filo için 28 bin adet sipariş almış durumdayız. Bu yıl CDV modelimiz olan Proace City’nin de ürün gamına katılmasıyla tüm segmentlerin yüzde 75’ine hitap ederken, hafif ticari araç pazarında iddiamızı daha da güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Tüm bu veriler ışığında bu yıl düşmesini beklediğimiz pazara rağmen Toyota olarak pazar payımızı artıracağımızı ve daha fazla araç satacağımızı öngörüyorum” şeklinde konuştu.

ÇILGIN BAHAR KAMPANYASI

Bahara yeni bir Toyota ile girmek için müşterilerine avantajlar dünyasının kapısını aralayan kampanyada, dünyanın en çok satılan modeli olan Corolla sedan versiyonları 181 bin 250 TL’lik başlangıç fiyatıyla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Peşin ödeme yapmak yerine taksitle bir Corolla’ya sahip olmak isteyenlere ise 12 ay 0 finansman oranı seçeneği de sunuluyor. Stoklarla sınırlı bu özel kampanya süresince birçok modelde de indirimler veya “0” finansman oranı seçenekleri yer alırken, bazı Toyota modellerinde de sürpriz avantajlar bulunuyor.