Seviye 4 ile otonom üreticileri gölgede bıraktı

Karsan dünyanın ilk Seviye 4 otonom otobüsünü yola çıkardı. Birçok otonom araç üreticisini gölgede bırakan marka, yine yerli yazılım ile rotadan çıkmıyor. Sürücüye ihtiyaç duymadan yolcu bindirme ve indirme işlemlerini de yapan model, 300 kilometrelik menzile sahip.

Karsan dünyanın ilk Seviye 4 otonom otobüsünü yola çıkardı. Dünyanın ilk sürücüsüz otobüsünü yollara çıkarmaya hazırlanan Karsan, yüzde 100 elektrikli olarak boy gösterecek. Seviye 4 otonom (sürücüsüz) araçla dikkat çeken, Atak Electric, Karsan’ın 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli modeli Atak Electric üzerinde yapılan çalışmalarla geliştirilmiş. Karsan Ar-Ge tarafından yürütülen projede, bir başka Türk teknoloji şirketi ADASTEC’le işbirliği yapılmış. ADASTEC’in geliştirdiği Seviye 4 otonom yazılımları, Atak Electric’in elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edilmiş.

52 KİŞİLİK MENZİLİ 300 KM

Araç, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak 2 bin 500 nm tork üreten Atak Electric’in üzerine inşa ediliyor. Otonom versiyon, tıpkı Atak Electric gibi 8,3 metrelik uzunluğa, 52 kişilik yolcu kapasitesine ve 300 kilometrelik menzile sahip. Otonom Atak Electric’in 8 metre alanında talebi karşılayacak en ideal model olduğunu ifade eden Karsan CEO’su Okan Baş, “Pazarda bu alanda bir fırsat gördük ve hızlı hareket ettik. Bu alanda ADASTEC gibi yine yüzde 100 yerli bir şirketle işbirliği yapmamız ayrı bir gurur vesilesi. Atak, boyutları ve sunduğu özelliklerle bizim için bir fırsattı. Şu anda Amerika ve Avrupa’da bu boyutlarda Seviye 4 otonom araç üreten başka bir marka yok. Bu noktada, dünyada bir ilkiz.”

İLK SİPARİŞ ROMANYA’DAN

“Gerek boyutları gerek sahip olduğu özelliklerle bir fırsat olarak gördüğümüz Otonom Atak Electric duyulduğu günden bu yana oldukça ilgi çekti. İlk siparişimizi Romanya’dan aldık ve önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz. Ayrıca, kısa süre içerisinde Avrupa’dan bir sipariş daha alabiliriz. Diğer yandan aracımız, ABD’de Michigan’da bulunan bir üniversite içerisindeki gerçek rotada da kullanıma geçerek kampüs içinde öğrencileri taşımaya başlayacak. Otonom Atak Electric için hedef pazarımız ise Kuzey Avrupa” ifadelerini kullandı. Aracın toplam değerine bakıldığında yerlilik oranının yüzde 70’in üzerinde olduğunu vurgulayan Baş, “4 ayda bir siparişten sonra ürün olarak çıkarıyoruz. Ama yerinde de 1 ay çalışmamız gerekiyor. 5 ay da bize nerede kullanacağımızı söyleyin biz orada size otonom araç vereceğiz” dedi.

HARİTAYI ÇİZ ROTAYI GİTSİN

Şu anda Tesla’nın Seviye 2 ve 3, Mercedes-Benz’in ise Seviye 3 Otonom sayıldığını ifade eden ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker, “Problem farklı. Onlar dünyanın her yerinde her zaman yapmak zorundalar. Biz belli bir rotada yapıyoruz. Bu yüzden bizim kullanım alanımızda seviye 4 yapmak bir miktar daha kolay. Önceden haritalandırıyoruz” diye konuştu.

DURAKTA DURUYOR YOLCU ALIYOR

Otonom Atak Electric’te aracın farklı yerlerinde konumlanan çok sayıda LiDAR sensör bulunuyor. Bununla birlikte, ön kısımda bulunan gelişmiş radar teknolojisi, RGB kameralarla yüksek çözünürlükte görüntü işleme, termal kameralar sayesinde ekstra çevre güvenliği gibi birçok yenilikçi teknoloji de Otonom Atak Electric’in özellikleri arasında yer alıyor. Gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda 50 km/s hıza otonom sürüşte çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı; rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.