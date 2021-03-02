Üretimi Türkiye’den ismi Fransa’dan

Türkiye’nin en genç markalarından biri olan Hyundai yeni Bayon modelini tanıttı. Markayı B-SUV segmentinde temsil edecek olan araç, zengin bir donanım listesine sahip. Modelin ismi ise Fransa’daki Bask Bölgesi’nin başkenti Bayonne’dan geliyor.

Hyundai markasını B-SUV segmentinde temsil edecek olan yeni Bayon tanıtıldı. Türkiye’de üretilmesi planlanan model, kompakt bir gövde tipine, geniş bir iç mekana ve uzun bir güvenlik donanım listesine sahip. Ayrıca, gelişmiş bağlantı özellikleriyle de mobilite çözümlerini kusursuz bir şekilde sunan otomobil, segmentindeki beklentileri rahatlıkla karşılayabiliyor. Hyundai’nin mevcut SUV modellerindeki şehir isimleri stratejisini devam ettiren BAYON, adını Fransa’daki Bask Bölgesi’nin başkenti Bayonne’dan alıyor. Ülkenin güneybatısında, şirin bir tatil destinasyonu olan Bayonne, tamamen Avrupa için üretilen bir modele yine Avrupalı müşterilerin beklentileri karşılayacak bir nitelikle ilham vermiş oluyor.

ÜÇ PARÇALI AYDINLATMA GRUBU

Hyundai Bayon, rakiplerine göre çok daha farklı bir tasarım özelliklerine sahip. Bayon, ön tarafta geniş bir ızgara ile kendisini ifade etmeye başlıyor. Aşağı ve yana doğru açılan ızgaranın her iki tarafında geniş hava açıklıkları bulunuyor. Üç parçadan oluşan aydınlatma grubu, gündüz sürüş farları, kısa ve uzun farlar olmak üzere araca şık bir ambiyans kazandırıyor. Ön tamponun alt kısmındaki gri renkli bölüm ise otomobilin karakteristik SUV kimliğini pekiştirmiş oluyor. BAYON’un yanında ise dinamik bir omuz çizgisi bulunuyor. Kama şeklindeki bu sert ve keskin çizgi, ok şeklindeki arka stop lambaları, tavana doğru uzanan C sütunu ve arka kapıya doğru çizgi şeklinde geçiş yapan yatay hat ile muazzam bir uyum sergiliyor. Yandaki bu sert ve keskin çizgiler sayesinde üstün bir mimari sunan tasarım felsefesi, otomobile genişlik hissi de kazandırıyor. SUV gövde tipine uygun bir şekilde geliştirilen alüminyum alaşımlı jantlar, BAYON’da donanım seviyesine göre 15, 16 ve 17 inç çapında veriliyor.

10.25 İNÇ EKRAN

BAYON, ferah ve geniş bir iç mekana sahip. Ön ve arka yolcuların konforunu en üst düzeye taşıyan iç mekanda bagaj alanı da ailelerin kullanımı için son derece yeterli. İç mekanda 10,25 inç dijital göstergeye ve yine 10,25 inç bilgi eğlence ekranına sahip otomobilde donanıma göre 8 inçlik bir ekran daha bulunuyor. Ayrıca, otomobilin kokpitinde, kapı kollarında ve saklama ceplerinde iç mekanı şıklaştıran LED ortam aydınlatması da bulunuyor. Otomobil, üç farklı iç mekan rengi ile satışa sunulacak. Tamamen siyah, koyu-açık gri ve koyu gri ve yeşil dikişli döşemelerle beraber sürücünün iç mekana odaklanmasını sağlayacak sakin bir atmosfer sunuluyor.

411 LİTRELİK BAGAJ

Otomobilde 411 litrelik bir bagaj alanı var. BAYON böylece kompakt boyutlarına rağmen daha büyük bir bagaj hacmi ile geliyor. Kaydırılabilen akıllı bagaj pandizotu sayesinde yüksek boyutlu eşyaları taşırken fonksiyonellik de unutulmuyor. SUV otomobilin uzunluğu 4.180 mm, genişliği 1.775 mm ve yüksekliği de 1.490 mm. BAYON, 2.580 mm dingil mesafesine sahip ve ideal bir diz mesafesi sunuyor. Bu yeterli mesafe ile önde veya arkada oturan yolcular son derece rahat bir sürüş deneyimi yaşamış oluyorlar.

ZENGİN GÜVENLİK PAKETİ

Yarı otonom sürüş özelliğiyle rakiplerinden ayrılan BAYON, Şerit Takip Asistanı (LFA) ile şeritten ayrılmamak için sürücüsüne yardımcı oluyor. Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı (FCA) ise öndeki araca veya nesneye yaklaşırken öncelikli olarak sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Eğer sürücü fren yapmaz ise çarpışmanın meydana gelmesini önlemek için otomatik olarak kendisi fren yapmaya başlıyor.

HİBRİT MOTORLA GELDİ

Hyundai BAYON, geliştirilmiş Kappa motor ailesi ile üretiliyor. Yakıt verimliliği ve düşük CO2 emisyonları ile dikkat çeken T-GDi turbo beslemeli motorlar, 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) ile birleştiriliyor. Böylece, daha da gelişmiş yakıt tasarrufu ve verimlilik sağlanıyor. Ayrıca, sürüş koşullarına göre valf açma ve kapama süresini düzenleyen Sürekli Değişken Valf Süresi (CVVD) teknolojisine de yer veriyor. BAYON’da sunulan 48V hafif hibrit teknolojisi, 100 ve 120 beygir güçleriyle seçilebiliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorla sunulan bu teknoloji, 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman (6iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile satın alınabiliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. Hem manuel hem de DCT ile kombine edilen bu seçenek, Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip. BAYON’da beş ileri (5MT) manuel şanzımanla gelen 84 PS’lik 1.2 litre ve 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik motorlar da var.