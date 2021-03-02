Honda Mart 2021 kampanyası başladı. Honda, Civic, CR-V ve HR-V modelleri için Mart ayına özel kredi kampanyası başlattı. Honda’nın Mart ayı boyunca sunacağı kampanya kapsamında Civic, CR-V ve HR-V modellerinde 100 bin TL’ye kadar kredi var. Ayrıca faizsiz 15 aya varan vade imkanı sağlanıyor.

Honda Mart 2021 kampanyası başladı. Honda’nın Civic, CR-V ve HR-V modellerine sahip olmak isteyenler için baharın ilk kampanyası başladı. Honda Civic Sedan, standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılıyor. Mart ayı boyunca 90 bin TL’lik kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 12 ay taksitli ödeme seçeneği sunuluyor.

100 BİN LİRAYA SIFIR FAİZ

Sahip olduğu sürüş dinamikleri ve şık tasarımı ile dikkat çeken Honda CR-V modeline sahip olmak isteyenlere, Mart ayında 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı faizsiz ve 12 ay vadeli sağlanırken; Honda’nın kompakt SUV pazarındaki temsilcisi HR-V modelinde ise, Mart ayı boyunca 70 bin TL kredi kullanımına yüzde 0,80’den başlayan faiz oranı ile 15 ay taksit seçeneği sunuluyor.