Yeni BMW 6 Serisi GT 1.4 milyonluk etiketle geldi

Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle Türkiye’de. Yeni BMW 630i Gran Turismo, 1.404.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini alıyor.

Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, dinamik tasarımı, yekpare Böbrek Izgaraları ve BMW Laserlight farları ile dikkatleri çekiyor. Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, güçlü tasarım dili oldukça sportif. Coupé tasarımdan ilham alan tavan çizgisi ve trapezoid egzoz çıkışlarının yer aldığı geniş arka tasarımı ile sportif iddiasını ortaya koyuyor. Şık ve ferah iç tasarımı üst düzey bir konfor sunuyor. Spor deri direksiyon ve parlak siyah kumanda öğeleri gibi yüksek kaliteli malzemeler ise iç tasarımın lüks ve dinamik detaylarına vurgu yapıyor.

600 LİTRELİK BAGAJ

6 Serisi Gran Turismo, 3070 mm’lik aks mesafesi, 5091 mm uzunluğu, 1902 mm genişliği ve 1538 mm yüksekliğiyle sahip. 5 kişi için ideal bir yaşam alanı sunuyor. 600 litrelik bagaj kapasitesiyle de sınıfının en iyi değerlerinden biri. Arka koltukları yatırıldığında ise Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’nun bagaj hacmi 1800 litreye ulaşabiliyor.

2.0 LİTRELİK TURBO BENZİNLİ MOTOR

Ülkemizde TwinPower Turbo teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle yollarla buluşacak Yeni BMW 630i Gran Turismo, 258 BG güç ve 400 Nm tork değerleriyle performans konusunda sınıfında bir adım öne çıkıyor. Güçlü motoruyla birlikte sadece 6,5 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlayan Yeni BMW 630i Gran Turismo maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor. Performans ve verimliliğin tek bir modelde vücut bulduğu Yeni BMW 630i Gran Turismo, 100 kilometrede ortalama 7,3 litrelik tüketim değeri sunuyor.

HAVALI SÜSPANSİYON BİLE VAR

Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, ileri mühendislik yöntemleriyle tasarlanan süspansiyon bileşenlerini, optimum dinamizm sağlayan sürüş teknolojisiyle bir araya getiriyor. Yürüyen aksam kumanda sistemi, entegre 2 akslı havalı süspansiyon ile birlikte dinamik bir sürüş konforu sunuyor. Hızlı viraj dönüşleri sırasında aktif savrulma önleyici dengeleme sistemi, otomobilin eğimini telafi ederek sürüş dinamiklerine katkıda bulunuyor.

TÜRKİYE’DE 2 FARKLI DONANIMI OLACAK

Yeni BMW 630i Gran Turismo, Türkiye’de geniş standart donanım seviyesi ile Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile sunuluyor. 4-bölgeli Otomatik Klima, Ön ve Arka Koltuk Isıtma, Konfor Erişim Sistemi, Soft-Close Vakumlu Kapılar gibi donanımlarla Yeni BMW 630i Gran Turismo, otomobile giriş anından itibaren yüksek standartlarda konfor sunarken, 16 hoparlörlü Harman/Kardon Ses Sistemi, yüksek çözünürlüklü 12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve tam dijital 12,3 inç gösterge panelinden oluşan modern BMW Live Cockpit Professional, Kablosuz Şarj ve Akıllı Telefon Ara yüzü gibi donanımlarla modern teknolojileri BMW tutkunlarıyla buluşturuyor.