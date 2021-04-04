Peugeot Nisan 2021 kampanyası

Peugeot modelleri Nisan 2021 kampanyası ile dikkat çekiyor. 200 bin liraya kadar yüzde 0,99 faiz avantajı sunuluyor. Aynı zamanda 508 modelinde de 1 yıllık akaryakıt hediye.

Peugeot modelleri Nisan 2021 kampanyası ile dikkat çekiyor. 200 bin liraya kadar yüzde 0,99 faiz avantajı sunuluyor. Aynı zamanda 508 modelinde de 1 yıllık akaryakıt hediye. Efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan PEUGEOT hafif ticari ailesinde de 100.000 TL için %0,99 faiz fırsatı bulunuyor. PEUGEOT SUV 2008’de 50.000 TL için %0,99 faiz avantajı.

Heyecan veren yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, aslan pençesi LED arka stop lambaları, farklı gövde renkleri ve yeni “Black Pack” seçeneği ile yeni PEUGEOT SUV 3008’de 100.000 TL için %0,99 faiz avantajı.

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip yeni PEUGEOT SUV 5008’de 200.000 TL için %0,99 faiz avantajı.

Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen PEUGEOT 508’de 140.000 TL için %0,99 faiz avantajı ve 5.000 TL akaryakıt hediyesi.

2021 yılında %17 segment payı ile C-HB segmentinin lideri olan, yeni ve etkileyici dijital PEUGEOT i-Cockpit®, panoramik cam tavan ve EAT8 tam otomatik şanzıman ile sunulan; PEUGEOT 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.500 TL’den başlayan fiyatlar.

Güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren PEUGEOT Rifter’da 80.000 TL için %0 faiz avantajı sunulurken; üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan PEUGEOT hafif ticari ailesi de 100.000 TL için %0,99 faiz avantajıyla sunuluyor.

PEUGEOT 208 ise şimdi dizel otomatik seçeneği ve %0,99 faiz avantajı ile sunuluyor.