‘Türkiye’nin Otomobili’ ile birlikte rekabet iyice elektriklenecek. Peki TOGG rakipleri kim olacak? Modelin en güçlü rakipleri arasında Tesla Model Y, Mercedes EQC, Jaguar I-Pace, Audi e-Tron, BMW iX3 ve kaleme alamadığımız birçok model yer alıyor.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) ‘Türkiye’nin Otomobili’ni geleceğe tasarladı. Türkiye’de belki de yüzde 100 elektrikli devrini daha hızlı başlatacak olan TOGG modeli, dünya ile rekabeti de ayrı bir boyuta taşıyacak. TOGG rakipleri kimler olacak. Şu an ortaya çıkan ‘Türkiye’nin Otomobili’nin rakipleri de oldukça güçlü. Sadece bir araç üretmenin dışında, teknolojik vurguyu da yakalamaya çalışan ‘Devrin’ otomobilinin karşısında Almanlardan tutunda, ABD’ye kadar çok önemli rakipler boy gösteriyor.

TOGG RAKİPLERİ KİM OLACAK?

TOGG’un ortaya çıkardığı model karşısında güçlü rakipleri de olmayacak değil. Bunların başında ABD’li Tesla geliyor. Model X ve Model Y ile dikkat çeken model rakiplerin sadece biri olacak. Arından şu an mevcut olarak Türkiye’de de satışa sunulan Jaguar I-Pace dikkat çekiyor. Mercedes EQC’nin de güçlü bir rakip olması beklenirken, sadece bizim kaleme alabildiğimiz araçlar arasında Audi e-Tron ve BMW iX3 var.

500 KM MENZİLİ VAR

TOGG belki de dünyada ilk kez arkadan itişli yüzde 100 elektrikli model olacak. 200 ve 400 beygir güç seçeneğine sahip olacak modelin, dört çeker seçeneği de bekleniyor. 200 beygirlik model 100 km hıza 7.6 saniyede, 400 beygir ise 4.8 saniyede ulaşacak. Aracın menzili de oldukça tatminkar. 300 ve 500 km civarında iki pil seçeneğiyle dikkat çeken ‘Devrin’ otomobili hızlı şarjla 30 dakika da yola çıkabilecek. Peki TOGG rakipleri kim olacak?

TESLA MODEL Y

Tesla Model X’ten sonra Model Y ile de araca rakip olabilir. Model Y’nin standart menzili 360 ila 480 km arasında değişecek. 2020 sonunda pazara çıkması beklenen Model Y 100 km hıza versiyonuna göre, 3.3 veya 5.9 saniyede ulaşacak.

JAGUAR I-PACE

Bir diğer rakip ise Türkiye pazarında da mevcutta var olan Jaguar I-Pace. Aracın menzili fabrika verilerine göre yaklaşık 470 km. 400 beygire sahip 4 çeker model, 4.8 saniyede 100 km hıza ulaşıyor. Modelin 480 km menzilli versiyonu da mevcut.

MERCEDES EQC

Tasarım konusunda oldukça başarılı modeller ortaya koyan Alman üretici Mercedes EQC, ‘Devrin’ otomobilinin oldukça güçlü bir rakibi olacak. İki elektrikli motoru bulunan araç 408 beygir güçle dört tekerden çekiş sistemini bir araya getiriyor. 450 km menzile sahip model hızlı şarj ile 40 dakikada yüzde 80 doluyor. Otomobilin 0’dan 100′ hızlanması içinse 5.1 saniyeye ihtiyaç var. Maksimum hızlanma noktasında çok fazla bir çıta sunmayan model 180 km hıza kadar çıkıyor.

AUDI e-TRON

Alman üretici, Audi e-Tron SUV ile tam elektrikli otomobil segmentine giriş yaptı. Markanın ilk seri üretim EV modeli olan araç, Türkiye’nin Otomobili için ciddi rakipler arasında gösteriliyor. 355 beygirlik iki elektrikli motor ile donatılan model, 561 nm tork üretiyor. 100 kilometre hıza 5.7 saniyende ulaşan aracın maksimum hızı ise saatte 200 kilometre. 95 kwh’lik bir batarya ya sahip olan model, ölçülen ortalamalara göre 400 kilometrelik menzile sahip. Hızlı şarj noktalarında rakipleriyle hemen hemen aynı oranları paylaşan araç, teknoloji tarafında da oldukça zengin.

BMW iX3

BMW’nin yüzde 100 elektrikli modelleri ilk olarak karşımıza ‘i’ ismiyle çıktı. Sonrasında bunu hibrit ile karma şekle getirse de ‘i’ deyince akıllara Alman devinin elektrikli modelleri geliyor. Türkiye’nin Otomobili karşısında hatırı sayılır rakiplerinden biri olacak olan BMW iX3, SUV modellerinden alınan tasarımla yoluna devam ediyor. Aracın teknik özelliklerine bakacak olursak; fabrika verilerine göre aracın yaklaşık gücü 270 beygir olacak. Konsept olan model, 70 kWh’lik bataryadan WLTP normlarına göre 400 kilometrelik menzile sahip olacağı açıklandı. Maksimum 200 kilometre hıza ulaşması beklenen model, 100 kilometre hıza ise 6 saniyede ulaşacak. Araç hızlı şarj noktalarında da yarım saate şarj olacak.