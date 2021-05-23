Renault markasını B sedan segmentinde temsil edecek olan Taliant, fiyatı belli oldu. Pazarda boy göstermeye başlayan modelin Symbol’un yerine geçmesi bekleniyor. Model, lansmana özel ve sınırlı sayıda stokla 167 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Renault markasını B sedan segmentinde temsil edecek olan Taliant, fiyatı belli oldu. Pazarda boy göstermeye başlayan modelin Symbol’un yerine geçmesi bekleniyor. İlk kez Türk tüketicisine sunulacak olan araç, zengin donanımla geliyor. Taliant, X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play, 8” dokunmatik multimedya ekranı ve elektrikli park freni gibi dikkat çeken özellikleri de beraberinde getiriyor. Model, Joy ve Touch donanım seviyeleriyle tüketicilerle buluşacak.

FİYAT PERFORMANS OTOMOBİLİ OLMAYA GELİYOR

Renault Taliant’ın ilk kez Türkiye’de satışa sunulmasının altını çizen Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş; “Türkiye, Renault Grubu için çok büyük bir önem taşıyor. 2021 ilk çeyrek itibarıyla ülkemiz, grubun küresel çapta en büyük 7’nci pazarı konumunda bulunuyor. Renault Taliant modeli için Türk tüketicisinin önceliklendirilmesi, bu önemin göstergesi niteliğinde. 2021’in başından bu yana Renault’da yenilikler tüm hızıyla devam ediyor. Renaulution stratejik planı, yeni logo ve misyonun ardından sıra, ürün gamımızın en yeni üyesinde. Modern ekipman seviyesi ve ihtiyaçlara yönelik sunduğu çözümler sayesinde Renault Taliant, perakende ve filo kullanıcılarını ideal fiyat-performans oranıyla buluşturacak. B-Sedan segmenti 2020 yılında Türkiye’de toplam binek pazarından yüzde 2,4 oranında pay aldı. Taliant modelimizin X-Tronic şanzıman ve LPG seçenekleriyle segmentteki en önemli 2 talebe cevap veriyoruz. Rekabetin kısıtlı olduğu bu segmentin yanı sıra Taliant, C sınıfından gelen tüketiciler için de cazip bir seçenek olacak. Türkiye’nin lider otomobil markası olarak, çok yönlülüğüyle öne çıkan yeni modelimizin satış performansımıza ciddi katkı vermesini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK MEGAN GİBİ

Renault Taliant, dış tasarım öğeleri sayesinde modern kimliğini vurguluyor. Ağabeyi Megan gibi çizgilere ve tasarıma sahip olan araç, Renault markasıyla özdeşleşmiş. C şeklinde farlarla tasarım imzasını ortaya koyuyor. Tasarım imzasının şıklığı, ön ızgaradaki krom detay ve tampondaki estetik sis farları ile tamamlanıyor. Tüm unsurlarında yenilikçi marka DNA’sına sadık kalan model, dinamik tasarım çizgileriyle dikkat çekiyor. Kaput üzerindeki aerodinamiği gözeten belirgin hatlar, ilk bakıştan itibaren güçlü bir izlenim uyandırıyor. Renault Taliant 4.396 mm uzunluğu ve 2.649 mm aks açıklığına eşlik eden eğimli ön camı ve toplam 1.501 mm yüksekliği ile zarif bir görünüme sahip. Akıcı tavan çizgisi, arka tarafta konumlandırılan radyo anteni ve tavan çizgisiyle birlikte küçülen arka camlar, modelin dinamik yapısını pekiştiriyor.

3 FARKLI JANT SEÇENEĞİ

Arka farlarda, ön tarafta olduğu gibi C şeklindeki ışık imzası göze çarparken, tüm Renault modellerinde olduğu gibi logo altında model ismi “Taliant” yazısı konumlanıyor. Tampon yapısının da katkısıyla arka tarafta kaslı bir görünüm elde edilirken, gövde rengi modern kapı kolları genel anlamda bütünlüğü sağlıyor. Lansman rengi Ayışığı Gri olan Renault Taliant’ın altı farklı renk seçeneği daha bulunuyor. Donanım seviyesine ve opsiyona göre 15” çelik, 16” çelik ve 16” alüminyum olmak üzere 3 farklı jant seçeneğiyle birlikte geliyor.

YENİ ŞIK İÇ MEKAN

Renault Taliant, markanın her tasarımında ve teknolojisinde hayata dokunan anlayışına uygun olarak hayat buldu. Taliant’ın iç mekân detayları, dış tasarımın dinamik kimliğiyle örtüşüyor. Konsoldaki otomatik klima dizaynı, kumanda tuşlarıyla uyum içinde konumlanıyor. Konsolun hemen üzerinde yer alan 8” dokunmatik multimedya ekranı modern unsurlardan biri olarak öne çıkarken, şık havalandırma ızgaraları ve iç mekânda kullanılan dekoratif malzemeler Taliant’ı B-Sedan segmentinin bir adım ötesine taşıyor. Rahat okunabilir gösterge paneli, LPG tankı doluluk bilgisi de dahil olmak üzere sunduğu birçok özellikle sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon elektrik takviyeli olması sayesinde kullanıcıya yüksek bir sürüş konforu sunuyor.

628 LİTRELİK BAGAJ

Ayarlanabilir koltukların yanı sıra 1364 mm arka sıra omuz mesafesi sunan Renault Taliant, arka koltukta seyahat eden yolculara 219 mm diz mesafesi sağlıyor. Ön koltukların arkasında bulunan katlanabilir masalar, arka koltuklarda seyahat edenler için özellikle uzun yolculuklarda büyük konforlu bir deneyim vadediyor. Ön ve arka kapı panelleri, orta konsol ve torpido gözünün yanı sıra kolçak altında da derin bir saklama alanı bulunan Renault Taliant, iç mekânda toplamda 21 litrelik bir depolama hacmi sağlıyor. 628 litrelik bagaj hacmi sunan model, bu alanda segment lideri olmanın yanı sıra, çoğu C Sedan modelinden daha fazla bagaj hacmi sunmasıyla dikkat çekiyor.

3 FARKLI MULTİMEDYA SİSTEMİ VAR

Renault Taliant, B-Sedan segmentinin standartlarını değiştirirken teknolojiden yararlanıyor. İhtiyaçlara göre dizayn edilmiş 3 farklı sistemden ilki USB ve Bluetooth bağlantısı, 2 hoparlör ve 3,5 inç TFT ekranlı radyo sistemi ile Joy versiyonunda standart olarak sunuluyor. Ücretsiz olarak sunulan R&Go aplikasyonu indirilerek, ön konsoldaki bölmeye yerleştirilen akıllı telefon otomobilin multimedya ekranı gibi kullanılabiliyor. Müzik, telefon, navigasyon ve araç bilgileri, bu uygulama üzerinden görüntülenebiliyor. Tüm Touch versiyonlarında standart olarak sunulan multimedya sisteminde, 8 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve toplam 4 adet hoparlör yer alıyor. Direksiyon üzerindeki kontrol tuşları vasıtasıyla Siri üzerinden otomobille iletişim kurulabiliyor. Touch versiyonlarında opsiyonel olarak sunulan en üst seviye multimedya sistemi kablosuz Apple CarPlay, toplam 6 hoparlör ve navigasyon özelliğini de tüketicilerle buluşturuyor.

CLİO VE CAPTUR PLATFORMUNDA ÜRETİLİYOR

Renault Taliant, markanın Clio ve Captur modelleri gibi CMF-B platformu üzerinde yükseliyor. Bu modüler platform, modelin kullanıcılarına daha fazla kalite, konfor ve ADAS teknolojileriyle güvenlik sunmasını sağlıyor. Otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, kör nokta uyarı sistemi, ön&arka park sensörleri, geri görüş kamerası, elektrikli park freni ve Start-Stop teknolojisi modelin yardımcı sistemleri olarak öne çıkıyor. Renault Taliant’ta ayrıca E-Call ve Eller Serbest Renault Kart Sistemi de bulunuyor.

SADECE BENZİNLİ MOTORLA GELECEK

Tüketicilere zengin ve verimli bir motor yelpazesi sunan Renault Taliant, X-Tronic şanzımanla sınıfının otomatik vites seçeneğine sahip olan tek modeli. Euro 6D-Full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla sunuluyor. Renault Grubu tecrübesiyle kalitesini ve güvenilirliğini kanıtlamış olan 100 beygir gücündeki ECO LPG motorda ise 6 ileri manuel şanzıman mevcut. Segmentindeki tek fabrika çıkışlı LPG seçeneği olma özelliğini sürdüren bu motorla Taliant tüketicilere düşük yakıt tüketim maliyeti avantajını sunuyor. Giriş versiyonu olan 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe motor ise yalnızca Joy ekipman seviyesinde sunuluyor.

Renault Taliant fiyatı ne kadar olacak?

Aracın başlangıç fiyatı 179 bin 900 lira olarak belirlendi. Lansman fiyatı ise 167 bin 900 lira olacak. 1.0 litrelik otomatik seçeneği için en az 212 bin 900 lira ödenecek. En dolu versiyon ise 226 bin 900 lira.