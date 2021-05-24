Honda yeni Jazz hibrit modelini tanıttı. 5 Haziran’da yola çıkacak olan Yeni Honda Jazz hibrit, 2 farklı donanımla pazarda boy gösterecek.

Honda yeni Jazz hibrit modelini tanıttı. 5 Haziran’da yola çıkacak olan Yeni Honda Jazz hibrit, 2 farklı donanımla pazarda boy gösterecek. Model, e:HEV logosunu taşıyan ilk araç olmasıyla dikkat çekiyor. Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura; “2020 yılında bayilerimizin doğru strateji ve iş birlikleri sonucunda tüm operasyonlarımızda büyüdü. Ve pek çok gelişme kaydettiğimizi belirtmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise “Jazz ile yeniden hedef yükselttiği pazara 2021 yılında da HR-V’nin hibrit modelini sunacak. 2021 yılında pazara sunacağımız Jazz ve HR-V hibrit modellerimiz ile 2022 yılında toplam hibrit otomobil satışımızı tüm satışlarımız içerisinde yüzde 15 ‘e çıkartacağız” diye konuştu.

3 FARKLI SÜRÜŞ MODU VAR

Yeni Honda Jazz’da modelin bilinen ana hatları korunurken modern çizgiler de aracı yeni görünümüne kavuşturuyor. Honda Jazz; üç farklı sürüş modu arasında yer alan EV sürüş modunda oldukça tatmin edici. Böylece şehir içi yolculuklarda olağanüstü bir performans ve elektrikli sürüşe en yakın deneyimi sunuyor. Honda’nın imzası haline gelen ‘sihirli koltuklar’ ile sınıfında benzersiz bir bagaj hacmi sunan yeni Honda Jazz Hybrid, Avrupa’da standart olarak ön orta hava yastığı ile donatılan ilk Honda modeli olarak da öne çıkıyor.

ORTA HAVA YASTIĞI

Ön orta hava yastığı ön yolcuların bir kaza sırasında birbirlerine çarpmalarını engelliyor. Yeni Honda Jazz’da standart olarak sunulan 10 adet hava yastığı var. Ayrıca araç Euro NCAP çarpışma testinden de 5 yıldız aldı. Böylece modelin güvenirliliğini daha da artıyor. Isıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön koltuklar, wireless Apple CarPlay gibi özellikleri sınıfında standart olarak sunan tek model olan Yeni Honda Jazz, çevre dostu emisyon değerleri ve yakıt ekonomisiyle de fark yaratıyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 310 BİN LİRA

e:HEV hibrit teknolojisi ile yenilenen Honda Jazz Executive 310 bin TL. Fakat daha dolu bir Jazz isteyenler 10 bir lira farkla Crosstar Executive seçeneğini alabilecek. Araç 5 Haziran 2021 tarihinde Türkiye’de satışa çıkacak. Sistem bir adet elektrik motoru, bir adet jeneratör, bir adet 1,5 i-VTEC benzinli motor, lityum iyon batarya ve yenilikçi bir şanzımandan oluşuyor. Yeni Honda Jazz’ın gelişmiş aktif ve pasif güvenlik özellikleri ile sürüş destek sistemleri hem hayatı kolaylaştırıyor hem de üstün bir sürüş güvenliği sağlıyor.

SUV GİBİ GÖRÜNÜYOR

Jazz Crosstar versiyonu ise tasarım detaylarıyla SUV benzeri görünümü ile fark yaratıyor. Yerden yüksek yapısı, suya dayanıklı döşemeleri ve entegre tavan rayları ile standart versiyondan ayrışıyor. Jazz Crosstar; iddialı ön ızgara tasarımı, çamurluk kemerindeki siyah kaplamalar ve şık yan eşikler dışında versiyona özgü 16 inçlik gümüş ve siyah alaşımlı jantlarla da SUV esintili görünümüyle dikkat çekiyor. Jazz ailesinin yeni üyesi Crosstar versiyonu, SUV esintilerine sahip. Fakat tasarım detaylarıyla hareketli yaşam tarzını tercih eden kullanıcılara hitap ediyor. Yeni Jazz Crosstar versiyonu, özel Okyanus Mavisi rengi ile satışa sunuluyor.

ORTALAM TÜKETİMİ 4,6 LİTRE

Elektrik motoru 109 PS / 80 kW sistem gücüne sahip ve 253 Nm tork üretebilirken; yeni Jazz 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor. Ayrıca 175 km/s maksimum hız değerine ulaşan motor performansıyla dikkat çekiyor. Akıcı bir sürüş deneyimi sunan hibrit sisteme sahip yeni Jazz’ın standart versiyonu 104 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ile 4,6 lt/100 km (WLTP). Ayrıca Crosstar versiyonu ise 109 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ile 4,8 lt/100 km (WLTP) değerleri ile çevre dostu yakıt ekonomisiyle fark yaratıyor.

298 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Bagaj hacmi koltukların kullanım şekline bağlı olarak 298 litre ile 1.205 litre arasında değişim gösteriyor. Hava girişinin ve temel bileşenlerin motorun üstüne yerleştirilmesi sonucunda motor bölümüne entegre edilen elektrik motoru ve jeneratöre ek alan kazandırıyor. Ayrıca alışagelmiş teknolojilere kıyasla güç kontrol ünitesinin (PCU) boyutu yaklaşık yüzde 20 küçülürken; motor bölmesinde yer alan yardımcı 12V akü sayesinde arka kısımda yer açılıyor.