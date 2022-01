Las Vegas’ta Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) renk değiştiren BMW dikkat çekti. BMW iX’in M versiyonunu ve kullanıcı deneyimini en üst noktaya taşımak için geliştirdiği yeni teknolojilerini tanıttı.

Las Vegas’ta Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) renk değiştiren BMW dikkat çekti. Covid-19 salgını sebebiyle 2021’de düzenlenemeyen Tüketici Elektroniği Fuarı (Consumer Electronics Show – CES), bir yıllık aradan sonra 5-8 Ocak tarihlerinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Elektrikli mobilite konusunda otomotiv sektörünün önde gelen markalarından olan BMW, CES 2022 boyunca otomotiv sektöründe yeni bir çığır açan renk değiştirme teknolojisi BMW iX Flow (E Ink) ve BMW IconicSounds Electric ile BMW Theatre Screen teknolojilerini dünyanın beğenisine sundu. Bu donanımlara ek olarak marka, iX modelinin en güçlü versiyonu olan BMW iX M60’ı ve bu otomobilde ilk defa kullanılan Digital Art Mode sürüş modunu da tanıttı.

BMW İX E INK TEKNOLOJİSİ

CES 2022 fuarına damgasını vuran BMW’nin Flow – E Ink renk değiştirme teknolojisi, BMW iX modelinin üzerinde otomobil ve teknoloji tutkunlarına tanıtıldı. Otomotiv sektörüne yeni bir boyut getiren bu teknoloji, otomobilin dış yüzeyinin elektrik sinyalleriyle uyarılarak gövdenin istenilen rengi alabilmesine olanak sağlıyor. Değişken renk yelpazesi sayesinde BMW iX Flow daha verimli bir otomobil haline geliyor. Açık ve koyu renklerin güneş ışığını yansıtma ve soğurma özellikleri dikkate alınarak geliştirilen bu teknoloji, araç içi sıcaklığı hava şartlarına göre optimum seviyede tutabiliyor. Bu sayede otomobilin klima sistemi araç içini soğutmak veya ısıtmak için daha az efor sarf ederek enerji tasarrufu yapabiliyor. BMW iX Flow’un dış yüzeyi bir insanın saç telinin kalınlığına eşdeğer çapta milyonlarca mikrokapsülden meydana geliyor. Bu mikrokapsüller negatif yüklü olduklarında beyaz, pozitif yüklü olduklarında ise siyah renkli oluyor. Seçilen renk ayarına göre E Ink teknolojisi, renk pigmentlerinin elektrik alanı vasıtasıyla beyaz veya siyah mikrokapsüllerin yüzeyine toplanmasına ve böylelikle de araç gövdesinin renginin değişmesini sağlıyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN YENİ SESİ

Geleneksel motorlu otomobillerden tamamen elektrikli otomobillere geçiş, sessiz sürüş konforunu da beraberinde getiriyor. Günümüzde otomobillerin seslerini geliştirmek için çalışan mühendisler, bu yenilikle birlikte yeni dünyanın yeni seslerini yaratma fırsatına sahip oluyor. Grammy ve Academy Awards ödüllü ünlü film müziği bestecisi Hans Zimmer ile BMW Group mühendislerinin birlikte geliştirdiği BMW IconicSounds Electric teknolojisi, CES 2022’de BMW’nin en önemli yenilikleri arasında yer aldı. Tamamen elektrikli BMW modellerinde kullanılmak üzere geliştirilen BMW IconicSounds Electric, tercih edilen sürüş moduna göre farklılık gösteren motor sesleri çıkararak, markanın gelenekselleşmiş sürüşünü kullanıcıya yansıtıyor. Özel olarak geliştirilen bu teknoloji, BMW’nin tamamen elektrikli Gran Coupé modeli i4’te 2022’nin ilk yarısından itibaren kullanıma sunulacak. Yeni BMW i4’te yer alan My Mode Comfort, My Mode Personal, My Mode Efficient, My Mode Sport, My Mode Expressive ve My Mode Relax isimli 6 farklı sürüş moduna göre değişkenlik gösteren BMW IconicSounds Electric, otomobilin içindeki ambiyansı da BMW Curved Display’in görsel olarak desteklemesiyle tamamen değiştirebiliyor. Ayrıca iDrive aracılığıyla bu sesler tamamen devre dışı bırakılabiliyor.

EN GÜÇLÜ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

CES 2022’de BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki amiral gemisi, tamamen elektrikli yeni BMW iX’in en güçlü versiyonu da sahnedeydi. Yeni BMW iX M60, sahip olduğu teknik spesifikasyonları ve standart iX modelinden kendisini ayıran ince tasarım detaylarıyla ziyaretçileri etkilemeyi başardı.

619 BEYGİR GÜCÜNDE

Yeni BMW iX M60, ön ve arka akslarda yer alan elektrik motorları sayesinde 619 bg güç üretiyor. Maksimum torku 1000 Nm’den fazla olan ilk BMW otomobili olma özelliği de taşıyan Yeni BMW iX M60, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,8 saniyede ulaşıyor. WLTP normlarına göre otomobil, tam şarjla 575 km mesafe gidebiliyor. Yeni BMW iX M60 sadece 10 dakikalık şarj ile 150 km menzile kavuşuyor. Otomobilin dış tasarımında öne çıkan unsurların başında ise 21 inç boyutundaki aerodinamik jantlar geliyor. Jantların hemen arkasında yer alan mavi renkli sportif fren diskleri de M gücüyle birlikte gelen donanımlardan. Bu detaylara ek olarak yeni parlak siyah ve titanyum bronz renkli dış kaplamalar da dikkat çekiyor.

8K ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ARAÇ İÇİ EĞLENCE SİSTEMİ

Las Vegas’ta BMW Group bir diğer yeniliği olan eşsiz ve üst düzey teknolojiye sahip araç içi eğlence sistemini de tanıttı. BMW Theatre Screen diye adlandırılan donanım 31 inç büyüklüğünde ekstra geniş ve yüksek çözünürlüklü multimedya ekranına sahip. Araç içi eğlence sistemine yeni bir standart getiren BMW Theatre Screen, My Mode Theatre özelliği ile otomobilin arka koltuklarını özel bir sinema salonuna çeviriyor. 5G teknolojisiyle desteklenen sistem, akıllı TV özelliklerini de kullanıcısına sunuyor. Marka, BMW Theatre Screen donanımını lüks otomobil modellerinin arka koltuklarının gelecekte nasıl olacağını bugünden anlatan bir özellik olarak nitelendiriliyor. Theatre Screen için Amazon ile birlikte çalışan BMW Group filmler, TV dizileri, müzik ve podcastlerin yer aldığı Fire TV özelliklerine sürüş esnasında erişim imkânı sunuyor. Bowers & Wilkins Diamond ses sistemiyle birlikte sunulan BMW Theatre Screen, 16:9, 21:09 ya da 32:9 formatlarında da çalışabiliyor.

