Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili belli oldu. Fiat, 2021 yılında da Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri oldu. Egea, lansmanından itibaren sürdürdüğü liderliğini bırakmadı ve altıncı kez “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” unvanını korudu. Doblo ise “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Hafif Ticari Aracı” oldu.

Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili belli oldu. Türkiye’nin 2021 yılında da tercihi değişmedi ve Fiat, üçüncü kez toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından bu yıl on ikincisi düzenlenen; markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendiren ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyatörleri’nde 5 kategoride ödüllendirilen Fiat, satış başarısının yanında; Dijital Autoshow Deneyimi ile Jüri Özel Ödülü’ne;Türkiye’deki en kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisi olan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasıyla da Yılın Dijital Deneyim Uygulaması kategorisinde ödüle layık görüldü.

YÜKSEK TALEPTEN OLDUKÇA MEMNUN OLDUK

Marka Direktörü Altan Aytaç; 2021 yılını 121 bin 254 adet satış ve yüzde 16,4 pazar payı ile tamamladıklarını vurguladı ve başta Egea Ailesi ile Doblo olmak üzere tüm Fiat modellerinin gördüğü yüksek talepten ve yarattığı memnuniyetten gurur duyduklarını belirtti.

TERCİHLER EGEA’DAN YANA

2021 yılının, pandeminin yanında, otomotiv sektöründe yaşanan çip- yarı iletken malzeme teminleri ve bulunurluğun yarattığı sıkıntı ile anımsanacağını söyleyen Aytaç “Tüm dünya bu zorlu süreçten etkilendi ve etkiler halen devam ediyor. Ancak yaşanan zorluklara rağmen Fiat markası olarak üçüncü kez toplam pazarın lideriyiz. Fiat Egea, 2021 yılında toplam 71 bin adedin üzerinde satış başarısına imza attı ve lansmanından bugüne altı yıldır “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” olmayı sürdürdü. Tofaş Fabrikası’nda üretilen Egea Ailesi’nin 2015 yılından bugüne kadar Türkiye pazarındaki satış adedi 345 bin adedi geçti. Pazarın önemli bölümünü oluşturan minivan sınıfında Doblo, “Yılın En Çok Tercih Edilen Hafif Ticari Aracı” olurken; Fiorino da başarılı performansını korudu” dedi.

EGEA CROSS BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

737 bin 350 adetle kapanan pazarda, Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Aytaç “Egea, altı senedir “iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı” felsefesini koruyor. Bu yıl bizim için en önemli konu Egea’nın yenilenmesi ve ailenin yeni üyesi Cross’u pazara sunmamızdı. Ailenin yeni üyesi Cross da Türk tüketicisi tarafından çok beğenildi ve pazarda 20 bin adede yaklaşan başarılı bir satış rakamına ulaştı.” dedi.

TEKNOLOJİYİ GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRIYORUZ

Fiat’ın, müşteri deneyimini sürekli geliştirerek, farklı uygulama ve hizmetlerle de otomotiv sektörüne öncülük ettiğine değinen Altan Aytaç, bu konuda önemli pay sahipleri olan Fiat bayilerinin, ilk günkü heyecan ve tutkuyla çalıştığına değindi. Ayrıca devreye aldıkları hizmetlerin en önemlilerinden biri olan ve törende Yılın Dijital Deneyim Uygulaması ödülüne layık görülen Fiat Yol Arkadaşım Connect ile ilgili “Ülkemizde, Fiat Yol Arkadaşım Connect ile bağlanabilirlik teknolojisini geniş kitlelere ulaştıran tek markayız. Egea Model Ailesi, Doblo, Fiorino ve Ducato’da da sunduğumuz Connect ile teknolojiyi de geniş kitleler için ulaşılabilir kılıyoruz. Fiat Yol Arkadaşım Connect ile hem perakende hem filo şirketlerindeki müşterilerimize güvenlik, akıllı kasko gibi kapsamlı ve katma değerli hizmet sunuyoruz” dedi.

EGEA OTOMATİK MART AYINDA GELİYOR

Fiat markasının; 2022 yılında da Türkiye otomotiv pazarındaki iddiasını sürdüreceğini söyleyen Altan Aytaç “Tofaş’ta geliştirilip üretilen Egea ve Doblo’nun yanında, ürün gamımızdaki tüm modeller, güçlü bayi teşkilatımız ve sürekli geliştirdiğimiz hizmetlerimizle, tempomuzu yeni yılda da koruyacağız. Mart ayından itibaren satışına başlayacağımız Egea Model Ailesi’nin otomatik vitesli versiyonlarıyla da başarısını perçinleyeceğine inanıyoruz. Otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan teknolojimiz Fiat Yol Arkadaşım Connect’te de yeni hizmet ve fonksiyonları devreye alacağız ve toplam otomotiv pazarında olduğu gibi bağlanabilirlik teknolojilerinde de lider olmayı sürdüreceğiz.” diyerek sözlerine son verdi.