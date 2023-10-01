SAIC üretim üssü ararken MG Türkiye en iyisi seçildi

Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği MG Türkiye, “Yılın En İyi Distribütörü” seçildi. Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Gelecek çalışmalarımız ve yatırımlarımız için önemli bir motivasyon kaynağı olurken zamanlamanın SAIC Motor’un Avrupa’da planladığı üretim üssü için yer seçimi sürecine denk gelmesi de kıymetli oldu” dedi.

Londra’da gerçekleştirilen 2023 MG Global Bayi ve Distribütör Konferansı’nda, Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği MG Türkiye, “Yılın En İyi Distribütörü” seçildi. Bu prestijli ödülün, yapılan doğru ve etkili çalışmaların bir sonucu olduğunu söyleyen Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Doğan Trend Otomotiv olarak Türkiye’de ilk MG modelini Nisan 2021’de satışa sunduk. Yaklaşık 3 sene önce başladığımız bu yolculukta Türkiye elektrikli otomobil pazarının öncü markalarından olduk ve birçok ilke imza attık. Bu özel ödüle sahip olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gelecek çalışmalarımız ve yatırımlarımız için önemli bir motivasyon kaynağı olurken zamanlamanın SAIC Motor’un Avrupa’da planladığı üretim üssü için yer seçimi sürecine denk gelmesi de kıymetli oldu. Türkiye, MG’nin Avrupa’daki birinci lig ülkelerinden biri konumunda. Tüm MG ülkelerinin katıldığı ödül töreninde ülkemizin bayrağını dalgalandırmak da ayrıca bir gurur kaynağı oldu” dedi.

HEDEFLERİMİZİ KATLADIK

Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal ise, “Bu yıl ilk 9 ayda gerçekleştirdiğimiz 7 bin 500 adedi aşan satışla ivmemiz artarak sürüyor. Yıl başında; 2023 için 5 bin adetlik bir satış hedefi belirlemiştik. Satışlarımızdaki artarak devam eden performans, hedeflerimizi revize ederek iki katına, 10 bin adede çıkarmamızı sağlamıştı. Satış performansımızın, yılın ikinci yarısında da sürmesi ve devamında gelen bu prestijli ödül, bizi hedefimizi tekrar yükseltme yönünde motive etti. Bugün itibarıyla yıl sonu hedefimizi 3 katına, 15 bin adede çıkarmış bulunuyoruz” dedi.