Sıfır araç satışlarında fiyatlar düşer mi? Sıfır araç satışlarında devir tüm hızıyla düşerken, markalar kampanya üstüne kampanya hazırladı. Takas destekleri adı altında birçok marka fiyat indirimine gitti. En son Toyota’da bu kervana katılan markalardan oldu. 180 bin lira indirim yapıldı.

Sıfır araç satışlarında fiyatlar düşer mi? Sıfır araç satışlarında devir tüm hızıyla düşerken, markalar kampanya üstüne kampanya hazırladı. Takas destekleri adı altında birçok marka fiyat indirimine gitti. En son Toyota’da bu kervana katılan markalardan oldu. 180 bin lira indirim yapıldı. Pazar uzun bir süre sonra yeniden rekorun altına indi. Yokluk döneminde telefonlara bile bakmayan bayiler şimdi tek tek araç almak isteyenleri aramaya başladı. Aynı zamanda değil indirim sıfır fiyatın üzerine bile çıkılan dönem sona erince, yeniden kampanyalar hız kazandı. Yüksek faiz ortamına rağmen krediler yüzde 1’in altına indi. Takas indirimleri 180 bin liraları aştı.

YÜZDE SIFIR FAİZ AVANTAJI DA VAR

Toyota, yeni araç sahibi olmak isteyenlere Ekim ayı boyunca kaçırılmayacak fırsatlar başlattı. Toyota Corolla Sedan, Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross, Hilux ve Toyota C-HR modellerine yüzde 0 faiz avantajlarıyla veya nakit indirimleriyle ulaşmak mümkün. Toyota’nın Ekim ayı sonuna kadar devam edecek avantajlardan yararlanmak isteyenler, tüm Toyota bayilerinde bu modelleri satın alabilecekler.

COROLLA SEDAN’DA 180 BIN TL İNDİRİM

Kampanya kapsamında Corolla Sedan, 180 bin TL’ye varan avantaj ile birlikte 1 milyon 2 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla sunulurken, indirim kampanyasını tercih etmeyenler için 250 bin TL’ye, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor. Toyota aynı zamanda Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross ve Hilux modellerinde sunduğu avantajlarla da dikkat çekiyor. Bu modellerde de 250 bin TL’ye 12 ay boyunca faizsiz kredi fırsatı sunan Toyota, sıfır kilometre otomobile ulaşmayı kolaylaştırıyor. Toyota’nın göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken SUV modeli Toyota C-HR ise Ekim ayında 120 bin TL’ye varan nakit kampanyası ile 1 milyon 467 bin 400 TL’den başlayan fiyatlara sahip oluyor. Toyota C-HR modelinde indirim kampanyasını tercih etmeyenler de, Corolla modelinde olduğu gibi 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyorlar.