Sıfır faizle Fiat Doblo

Fiat modellerinde ve Doblo da sıfır faiz avantajı başladı. Fiat Professional’ın faizleri sıfırladığı avantajlı kampanyasıyla Doblo, Fiorino ve Pratico’larda 50 Bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanılabiliyor.

Fiat modellerinde ve Doblo da sıfır faiz avantajı başladı. Ticaretin erbablarının yanında olmayı sürdüren Fiat Professional, mayıs ayında Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 50 Bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı sağlıyor. Tofaş Fabrikası’nda üretilen Fiorino’lar, ay sonuna dek 119 bin bin 900 TL’den, Fiat Doblo’lar ise 153 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.