Evden çıkmadan otomobil almak artık çok kolay. Sıfır bir Hyundai almak isteyenlerin evden çıkmasına gerek yok. Kapıya teslim edilen sıfır Hyundai modelleri “Hyundai Kapınızda” projesiyle satış süreçlerini kolaylaştırıyor.

Evden çıkmadan otomobil almak artık çok kolay. Hyundai Assan, pandemi dönemindeki özel hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Hayata geçirilen “Hyundai Kapınızda” adlı projeye göre istediği Hyundai modelini satın almak isteyen müşteriler, evlerinden çıkmadan tüm işlemleri gerçekleştirebilecek. Banka işlemleri dahil tüm evrak süreçleri, Hyundai Yetkili Satıcıları tarafından gerçekleştirilecek. Trafik tescil ve ruhsat işlemleri tamamlanan araç, sahibine çekici ile teslim edilecek. Tüm bu işlemlere ek olarak, dezenfeksiyon da ücretsiz bir şekilde yapılacak. Satış danışmanları, hizmet esnasında maske ve eldiven kullanarak hem kendi hem de müşterilerin sağlıklarını ön planda tutacak ve sosyal mesafeyi de koruyacak.

ŞİMDİ AL SONRA ÖDEYE DEVAM

Nisan’da başlatılan “Şimdi Al Daha Sonra Öde” satış imkanı ise Mayıs ayında da devam edecek. İstediği Hyundai modelini hemen teslim alan müşteriler, kredi ödemelerini 3 ay sonra ödemeye başlayacaklar. Satış sonrasındaki hizmetlerini de sürdüren Hyundai Assan, 1 Mart-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında garantisi biten binek araçların garanti kapsamındaki ücretsiz onarımlarını, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatmıştı. Bu uygulama ay sonuna kadar devam edecek.

PANDEMİ SÜRECİNE ÖNEM VERİYORUZ

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Hyundai Kapınızda projemiz sayesinde artık yeni bir Hyundai modelini satın almak için çok fazla zaman harcamaya ve banka işlemleriyle uğraşmaya gerek kalmayacak. Hatta, satış öncesi yeni modellerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve test etmek isteyen müşterilerimize de bulundukları yerde sürüş imkanı sağlayacağız. Elbette sosyal mesafeye ve hijyene de fazlasıyla önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte Hyundai Assan ailesi olarak değişen müşteri beklentilerine en iyi şekilde karşılık verebilmek ve hayatlarını kolaylaştırmak için ek uygulamalarımızı ve hizmetlerimizi de devreye almayı planlıyoruz” dedi.