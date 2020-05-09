Citroen SUV’a yaklaştıkça pazar payı arttı

Citroen, üstün konfor ve gelişmiş tasarıma sahip başarılı ürün gamı ve müşteri odaklı yaklaşımı ile yükselişini sürdürüyor. Citroen, Nisan ayında ise tarihinin en yüksek pazar payına ulaşarak rekor kırdı.

Citroen rekor satış payına ulaştı. Tüm tesislerinde, çok hızlı bir şekilde insan sağlığını önceliklendiren yeni bir çalışma düzenini hayata geçirdi. Buna göre tüm çalışanlarını, yetkili satıcılarını, yetkili servislerini ve müşterilerini korumak adına 90’ın üzerinde kriter ve beş seviyeye sahip COVID-19 önleyici sağlık kurallarını hızlıca devreye alındı. Teması en aza indirgemek için tüm satış süreçlerini dijital ortama taşıdı. Citroën, görüntülü görüşme üzerinden müşterileri ile iletişim kurdu. Showroomları ziyaret etmek isteyen müşteriler ise randevulu olarak davet edildi. Bununla birlikte isteyen müşterilerin otomobilleri dezenfekte edilerek evlerine teslim edildi. Alınan tüm önlemlerle birlikte zorlu koşulların üstesinden gelen Citroën, önemli bir başarı hikayesine imza attı.

C5 AIRCROSS İLE YÜKSELDİ

Citroën, 2019 yılında gerçekleştirdiği yeni model lansmanları ile başlattığı yükseliş trendini 2020 yılında da hız kesmeden sürdürüyor. İlk dört ayda toplamda 5.815 adet satış gerçekleştiren Citroën, %3.85 pazar payına ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre markalar sıralamasında altı sıra birden atlayan Citroën, 10. sıraya yükselerek başarısını perçinledi. Citroën, bu başarıyı kendi segmentlerinde harikalar yaratan C5 Aircross SUV, C3 Aircross SUV ve C3 ile yakaladı.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATANLARINDAN

Üst düzey konforu ve özgün tasarımı ile C5 Aircross SUV, Nisan ayında 703 adet satış ile %15 pazar payı elde ederek segmentinde ikinci sırada yer aldı. Tanıtıldığı günden itibaren müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği Citroën C5 Aircross SUV, yılın ilk dört ayında ise 2.611 satış ve %11.4 segment payı elde ederek başarısını sürdürdü. Ayrıca C5 Aircross SUV markanın Türkiye’de en çok satan modeli olarak dikkat çekiyor. Sıra dışı tasarımı ve zengin kişiselleştirme seçeneklerine sahip olan Citroën C3, Nisan ayında harika bir yükseliş göstererek 503 adet satış gerçekleştirdi ve %13,5 pazar payı ile segmentinde üçüncü sırada yer aldı. Citroën’in başarılı ürün gamının bir diğer modeli olan C3 Aircross SUV ise Nisan ayında segmentinde %5,5 pazar payı elde ederek en çok satan dördüncü model olmayı başardı.