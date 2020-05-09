Enterprise Türkiye, mayıs ayı sonuna kadar devam edecek olan özel çalışma kapsamında yeni kampanyaya başladı. Tüm sağlık çalışanları Toyota Corolla Hybrid dahil olmak üzere günlük 90 TL’ye kilometre sınırı olmadan araç kiralayacak.

Enterprise Türkiye; koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık kuruluşları ile mobilite ihtiyacını karşılamak isteyenlere özel kiralama imkanları sunuyor. Bu özel çalışmalar kapsamında; tüm sağlık çalışanları günlük 90 TL’ye Toyota Corolla Hybrid seçeneği de dahil olmak üzere kilometre sınırı olmadan araç kiralayabiliyorlar. Sağlık çalışanları ayrıca, kiraladıkları araçlara dezenfektasyon işlemi yapılıyor. Ücretsiz olarak sunulan adrese teslim hizmetiyle zahmetsizce erişim sağlayabiliyorlar. Enterprise ayrıca ‘yolculuk şartsa Enterprise yanınızda’ sloganıyla; toplu taşıma yerine özel araçla mobilite ihtiyacını karşılamak isteyen herkes için 129 TL’den başlayan ücretsiz adrese teslim hizmetli kiralama olanaklarına da devam ediyor. Kilometre sınırlamaları olmaksızın kiralanabilecek araçlar için, enterprise.com.tr üzerinden kolaylıkla rezervasyon gerçekleştirilebiliyor. Enterprise sağlık çalışanı

YAPMAMIZ GEREKENİ YAPIYORUZ

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Dünya ile birlikte ülkemizi tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı mücadeleye verdiğimiz desteğimiz devam ediyor. Böylesi bir ortamda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyoruz. Başta sağlık çalışanları olmak üzere, zaruri hallerde evlerinden dışarı çıkmak durumunda kalan vatandaşlarımıza kilometre sınırlamaları olmaksızın sağladığımız özel kiralama şartlarımız yoğun talep görmeyi sürdürüyor. Hizmetlerimizle bundan sonrasında da tüm sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Enterprise sağlık çalışanı

ADRESE ÜCRETSİZ TESLİM

Enterprise, araç kiralama işlemleri için evinden veya iş yerlerinden çıkmak istemeyen müşterilere yönelik ücretsiz adrese teslim hizmeti sağlıyor. Kullanıcılar, hiçbir ekstra ücret ödemeden dilediği yerde kiralık aracını teslim alıp iadesini gerçekleştirebiliyorlar. Araçların kira dönüşlerinde ve teslimattan hemen önce temizlenmesiyle ilgili önlemlerini de en üst seviyeye çıkaran Enterprise Türkiye, adrese teslim araç hizmetini hijyen kuralları kapsamında ve tam donanımlı koruma önlemlerini alan Enterprise çalışanlarıyla gerçekleştiriyor. Tüm kullanıcılar, enterprise.com.tr adresi üzerinden talep ederek km sınırlamaları olmaksızın kiralama hizmetini alabiliyorlar.