Swift de hibrit modasına uydu

Suzuki Swift hibrit yorumları için kolları sıvadık. Suzuki, yeni Swift’te hibrit motor seçeneği kullanmaya başladı. Şık tasarımı ve geniş iç mekanıyla dikkat çeken otomobil, içten yanmalı motoru destekleyen ISG sistemiyle tasarruf vadediyor.

Suzuki Swift hibrit yorumları için kolları sıvadık. Suzuki Swift, yeni nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Çift renkli karoser seçeneği ve dik bir şekilde yükselen A sütunuyla sportif bir görünüme sahip olan Swift, dinamik sürüş karakteri ve yüksek teknoloji donanımlarıyla öne çıkıyor. Aracın en önemli özelliği ise, artık hibrit seçeneğine kavuşması. Yeni Swift, önceki nesillerinde olduğu gibi kendine özgü tasarım özelliklerini korumaya devam ediyor. Ön tasarımda, LED farlar ve geniş hava girişleri ön plana çıkıyor. C sütununa gizlenen arka kapı açma kolu ile dinamik görünümü desteklenen Swift’in stop grubunda da LED teknolojisi kullanılıyor.

242 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Yeni Swift’in iç mekanını domine eden modern tasarımlı kokpitte, 9 inç büyüklüğündeki dokunmatik multi medya ekibi ön plana çıkıyor ve USB, AUX ile Bluetooth bağlantısına da imkân tanıyor. Gösterge tablosunun ortasında konumlandırılan 4,2 inçlik TFT renkli yol bilgisayarı üzerinden otomobille ilgili birçok veriye erişilebiliyor. İrili ufaklı eşya gözleri ve geniş yaşam alanıyla şehir hayatını kolaylaştıran Swift’in 242 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 556 litreye kadar ulaşıyor. Swift’te ABS, EBD, ESP, BAS, yokuş kalkış desteği, sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları, lastik basınç uyarı sensörü güvenlik donanımları arasındaki yerini alıyor. Anahtarsız çalıştırma sistemi, otomatik iklimlendirmeli klima, hız sabitleyici, 4,2 inç renkli yol bilgisayarı, 9 inçlik dokunmatik multi medya ekranı, navigasyon, USB, AUX ve Bluetooth bağlantısı, 4 hoparlör+2 tweeter müzik sistemi, elektrikli ön ve arka camlar, otomatik yanan LED farlar, LED gündüz farları ve 16 inç alaşımlı jantlar GLX donanımında standart olarak sunuluyor.

FREN YAP ŞARJ OLSUN

Swift Hibrit, plug-in hibrit teknolojisine göre birçok avantajı bulunan ve mild hibrit olarak bilinen Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile donatılmış. Plug-in hibrit otomobillerde yer alan büyük batarya grubu ve elektrik motoru, Swift Hibrit’te yerini içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ile fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt’luk lityum iyon bataryaya bırakıyor. Kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artıyor. Sistem, araç üzerindeki entegre marş alternatörü olarak görev yapan ISG ünitesi aracılığıyla marş anında, kalkış esnasında ve torka ihtiyaç olduğu zaman devreye giriyor. Frenleme sırasında oluşan enerji 12 Volt’luk bataryada depolanıyor.

TÜKETİM DİZELLERİ ARATMIYOR

ISG ünitesi, ürettiği 50 nm tork değeriyle Dualjet motora destek oluyor, 2,3 kW güç üretiyor ve sistemin bileşenleri, aracın toplam ağırlığına sadece 6,2 kilogram ekliyor. Swift Hibrit’in kaputunun altında, 1,2 litrelik benzinli motor yer alıyor. 83 beygir güç üreten motor, 107 nm tork üretiyor. CVT şanzımanla kombine edilen motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 12.2 saniyede ulaştırıyor. Hibrit sistemin 100 kilometrede ortalama tüketimiyse sadece 4.1 litre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalama ise 5.5 litre oldu.

210 BİN 779 LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni Swift, 210 bin 779 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor (MART 2021). Zengin bir donanım listesiyle sunulan otomobilini en pahalı versiyonu da 231 bin liralık etiket taşıyor. Araçta çift renk tavanı da 2 bin liralık fark ödeyerek satın alabiliyorsunuz. Rakiplerle benzer bir fiyatlandırmaya sahip otomobil, keyifli kullanımı ve düşük tüketimiyle dikkat çekiyor.