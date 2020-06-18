Yüzde 100 elektrikli MINI ELECTRIC ilk sahibine kavuştu. 35 dakikalık hızlı şarj imkanına sahip olan MINI ELECTRIC, 232 kilometre yol kat ediyor.

MINI’nin, uzun süredir heyecanla beklenen %100 elektrikli ilk seri üretim modeli MINI ELECTRIC, Türkiye’deki ilk sahibine teslim edildi. Hem şehirli hem de elektrikli oluşuyla MINI tutkunlarına yeni bir yaşam tarzı sunan MINI ELECTRIC, Classic donanım paketi ve Metalik Gri/Moonwalk renk tercihiyle, İstanbul’da yaşayan Bora Atakol’un oldu.

35 DAKİKADA HIZLI ŞARJ

50 kW’lık hızlı şarj sayesinde 32.6 kWh kapasiteli pillerinin yüzde 80’ini sadece 35 dakikada dolduruluyor. MINI Electric, özel olarak geliştirilen lityum-iyon bataryaları ile tam şarjda 232 km’ye kadar menzili ile dikkat çekiyor.

100 KM’YE 7.3 SANİYE YETİYOR

Araç, 184 bg güç ve 270 Nm tork üreten motoru ile 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlıyor. 0-100 km/s hızlanması için ise 7.3 saniye yetiyor. Genlerindeki karakteristik MINI özelliklerini oluşturan keyifli sürüş, etkileyici tasarım ve premium kalite anlayışını koruyan araç, markanın ilk yüzde yüz elektrikli seri üretim modeli olma özelliğini taşıyor. Model benzersiz bir kullanım keyfi vadediyor. MINI ELECTRIC, iç mekanda sunduğu 6.5 inçlik renkli ekrana sahip gösterge paneli ile de diğer MINI modellerinden ayrılıyor. Standart olarak sunulan LED farlar, LED sis farları ve MINI Connected dokunmatik ekran, Yeni MINI ELECTRIC’in dikkat çeken donanımları arasında yerini alıyor.

FİYATI 311 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Sport, Mid, Green ve Green+ olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunan MINI ELECTRIC’in, bu modlara göre değişen tema ve renklere bürünebilen renkli ekranından otomobille ilgili diğer sürüş bilgilerine de erişilebiliyor. Bataryaların da etkisiyle MINI Cooper S 3 Kapı’ya göre sadece 145 kg daha ağır olan MINI ELECTRIC’in 211 litrelik bagajı, koltukların yatırılmasıyla birlikte 731 litreye kadar çıkıyor. Yüksek voltajlı batarya paketinin otomobilin zeminine yerleştirilmesi sayesinde MINI ELECTRIC’in bagaj kapasitesinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Aracın başlangıç fiyatı ise yaklaşık 311 bin lira olarak belirlenmiş.