Tesla’nın Türkiye’deki şarj istasyonları noktaları şimdiden belli oldu. Elon Musk’un kurucusu olduğu Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarının konumlarını güncelledi.

Tesla’nın Türkiye’deki şarj istasyonları noktaları şimdiden belli oldu. Türkiye pazarına gireceğinin açıklanmasının ardından ülkede şirket kuran ve şarj noktalarını belirleyen şirket tam şarj harekete geçti. Resmi internet sitesinde markanın yaptığı son güncellemeye göre Tesla Türkiye’de 10 ilde süper şarj istasyonu konumu eklendi. Süper şarj istasyonlarının Türkiye’deki konumlarında yer alan iller ise İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya olarak belirtildi.

4 MODEL DE TÜRKİYE’YE GELECEK

ABD ve Avrupa pazarlarında satışa devam eden elektrikli araç devi Tesla’nın; Model S, Model 3, Model X ve Model Y elektrikli otomobillerini Türkiye’ye getirmesi bekleniyor.

İŞ İLANLARI AÇILDI

Tesla ayrıca iş ilanları sayfasında İstanbul için ofis müdürü ve satış danışmanı için iş ilanı yayımladığı görüldü.

YAKLAŞIK 30 DAKİKA DA YÜZDE 80 ŞARJ

Türkiye’de kurulması planlanan Supercharge istasyonlarının, türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80’ini şarj edebileceği öğrenildi.

Tesla’nın Türkiye’deki şirketi daha önceden 50.000.000 ₺ sermaye artırımı yaparak bir faaliyette daha bulunmuştu. Supercharger kurulum çalışmaları diye yorumlanan bu yatırım Kemal Geçer’in Genel Müdür ilanı ile Türkiye pazarına giriş hazırlığı olarak kesinleşmiş oldu. Henüz planların kapsamı ya da satış ile ilgili bir bilgi yok.

Elon Musk’ın uzun süredir Türkiye topraklarına giriş yapmak istediğini biliyoruz. Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık görüşen Musk, Tesla’nın supercharger altyapısını da Türkiye’ye getirecek.

2021 yılında Türkiye’de toplamda 4.000’e yakın elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. 2020 yılında bu rakamın sadece 1600 adette kaldığını not edelim. 2021 sonu itibariyle trafikte yaklaşık 7-8.000 aracı elektrikli aracın olduğu tahmin ediliyor.