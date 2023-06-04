TL kaybettikçe sıfır araç kazandı

Ekonomide yaşanan ısınmaya rağmen sıfır araç pazarında yaşanan patlama, ülkede yaşanan tabloyu ortaya koyuyor. Yüksek enflasyon ortamında yüksek kredi faizlerine rağmen sıfır araç pazarı her ay yeni rekora imza atarken, mayıs ayında da tüm zamanların zirvesine imza attı. Düşük politika faizi karşısında yüksek enflasyon tablosuyla TL’de de kayıplar yaşanınca tüketici kaçış için yeni yatırım modelini seçti. Böylece tüketim malı olan otomobiller yatırım fırsatına döndü.
ALİ YILDIRIM
Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı son yılların en yüksek performanslarından birini yaşıyor. Artan fiyatlar karşısında artan taleple birlikte yeni bir araç sahibi olmak isteyen tüketicilerin yanında bunu tamamen yatırım aracı olarak da kullanmak isteyen büyük bir çoğunluk var. Bugün bakıldığında sıfır araç satışlarının neredeyse yüzde 10’nundan fazlası hemen ikinci el satışına dönerken, bu alımları bekleten tüketiciler de çoğunlukta. Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,5 arttı. Böylece ilk 5 ayda satışlar 445 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Fiyatların bu denli arttığı ve enflasyonun yine aynı şekilde yükseldiği ortamda tam bir yatırım modeline dönüşen sıfır araçta kafalar oldukça karışık. Bir tarafta otomobile hiç ulaşamayan ihtiyaç sahipleri dururken, diğer tarafta yatırım için elini çabuk tutan bir kesim var. Düşük faiz yüksek enflasyon ortamında TL’den kaçışın en büyük sonuçlarından biriyle ortaya çıkan rekorlar serisinin ne zaman sona ereceği de tartışma konularından biri. Faizle enflasyon arasındaki derin uçurum, aslında tam bir tüketim malzemesi olan otomobili yatırım sistemine çevirdi.
SON 10 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI
Son 10 yıllık satışlara bile bakıldığında aslında tablo tam olarak ortada. Asgari ücretin neredeyse çift haneye yaklaşması ve enflasyonun zirvelerden dönmesi buna karşın politika faizinin yüzde 8,5 olmasına rağmen piyasa faizlerinin yüzde 60 seviyelerine çıkması bu tabloda bir de sıfır araç satışlarının patlaması kaçışın en iyi örneklerinden biri. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık mayıs ortalamasına göre, yüzde 69 arttı. Sadece otomobil pazarı da aynı seviyede yükseliş gösterdi. Son 10 yılda en yüksek pazar 265 bin adetle 2015 yılında gerçekleşmişti. O yıl pazar 968 bin adetle kapanış yapmıştı. Şimdi de 1 milyonun üzerinde bir satış bekleniyor.
BELİRSİZLİK FIRSATA ÇEVİRİLDİ
Yeni bir otomobil satın almak isteyenler istediği aracı bulamayınca çareyi ikinci elde aradı. Böylece ikinci elde de fiyatlar arttı ve pazar burada da büyüdü. Hatta birçok sıfır ikinci elin daha yüksek fiyatla satıldığı da görüldü. Fakat sıfıra ulaşamayan tüketici burada da sert fiyat artışlarıyla karşılaştı. Normal bir pazarda sıfır araç satın almak isteyen ihtiyaç sahibi, sürekli artan fiyatlar nedeniyle bir bekleme ayağına geçebilir. Hatta daha düşük fiyatlı ikinci el otomobillere de sahip olma isteği maddiyat anlamında gerçekleşebilir. Bu tabloda sıfır araç satışlarının düşmesi beklenirken, mevcut tabloda tam tersi bir durum izleniyor.
TÜRKİYE FRANSA’DAN
SONRA İKİNCİ PAZAR OLDU
Bu pazar tablosunda markalarda hiç beklenmedik rekorları kırmaya devam ediyor. Mart ayında gerçekleştirdiği 5 bin 348 adetlik satışla Türkiye’deki en yüksek performansa ulaşan Citroen Türkiye, kendi satış rekorunu kırdı. Mayıs ayında 8 bin 528 adetlik satışa ulaşarak açık ara kendi rekorunu tazeleyen marka, globalde satış sıralamasında Fransa’nın ardından ikinci sıraya yükseldi. Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım “Citroën markasının Türkiye’de satışları ise aynı dönemde yüzde 581 büyüdü. Mayıs sonu itibari ile 5 aylık sonuçlara baktığımızda ise Türkiye pazarı yüzde 60.5 büyürken biz Citroën olarak yüzde 130 büyüdük ve toplamda 24 bin 16 adetlik satışa ulaştık. Mayıs ayında satışlarımızın yüzde 34’ü 2 bin 921 adetle ticari araçlardan oluştu. İlk 5 ayda ticari araç pazarı yüzde 130 büyürken biz yüzde 300 büyüdük” dedi.
‘2022 YILINI GERİDE BIRAKTIK’
Peugeot Türkiye de mayıs ayında Türkiye’deki en yüksek tarihi aylık satış rakamına ulaştı. Mayıs ayını 9 bin 954 adetlik satış ve yüzde 8,9’luk pazar payıyla kapatan marka, podyumda yerini aldı. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu “İlk 5 ayda elde ettiğimiz 34 bin 457 adetlik satışla, 2022 yıl toplamında gerçekleştirdiğimiz 32 bin 666 adetlik satışı geride bıraktık. Markamıza olan ilginin büyüklüğünü gördük ve sene başındaki 57 bin adetlik satış hedefimizi de yükselttik” dedi. Reyhanoğlu, “Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz satış rakamıyla Fransa ve İtalya’nın ardından, dünyada en fazla Peugeot satılan ülke olmayı başardık. İlk 5 aylık dönemde ulaştığımız 19 bin 518 adetlik satış ve yüzde 12,5 payla Türkiye SUV pazarında liderliğimiz devam ediyor” diye konuştu.
‘2023 HEDEFİNE İLK 5 AYDA ULAŞTIK’
Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, ilk 4 ayda 18 bin 900 adete ulaştıklarını bildirdi. Özocak “Geçen seneyi 36 bin adetle kapatmıştık. Dolayısıyla geçen seneki satışlarımızın büyük bir kısmını ilk 4 ayda gerçekleştirdik. Bir önceki senenin aynı dönemine göre ciddi bir büyümeyi sağladık” Dolayısıyla mayıs performansını nisanın üstüne eklediğimizde 30 bin adetlere ulaşmış oluyoruz. Bu da bizi pazar payı anlamında yüzde 6,5 gibi bir yere getiriyor. Bu bizim bu yıl yapmak istediğimiz pazar payı hedefiydi. Yani mayıs ayından itibaren biz bunu garantiledik” dedi.
MAYISTA 306 ADET T10X SATILDI
Mayıs ayı satış rakamlarının açıklanmasının ardından Togg T10X’in de ilk kez resmi satış verileri ortaya çıktı. Daha önce defalarca açıklanan rakamlara net bir cevap vermeyen Togg ekibi böylece iddialara da ilk kez resmi yoldan dolaylı olarak cevaplamış oldu. 2023 Mart sonunda kura sonucunda araçları parça parça teslim edeceklerini açıklayan Togg ekibi, ilk teslimatları DMO’ya yapmıştı. “Mayıs 2023’te bin adet Togg T10X teslimatı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diyen CEO Gürcan Karakaş, günde ortalama 30-40 adet araç üretimini yaptıklarını açıklamıştı. ODMD verilerine göre ise mayıs ayında 306 adet T10X satışı yapıldı. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da yıl sonuna kadar alınan siparişlerin hepsinin teslim edileceği aktarılanlar arasında.