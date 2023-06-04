Konsept gibi otomobil: Kia EV9

Kia yeni elektrikli modeli EV9 gün yüzüne çıktı. Markanın gelecek yıllarda pazara sunacağı elektrikli modeli olan EV9, GT donanım seçeneğiyle sunulacak.

Kia yeni elektrikli modeli EV9 gün yüzüne çıktı. Markanın gelecek yıllarda pazara sunacağı elektrikli modeli olan EV9, GT donanım seçeneğiyle sunulacak. Kia, küresel çapta elektrikli araç satış oranını 2030 yılına kadar 2,38 milyon adetle toplam satışların içerisinde yüzde 55’e çıkarmayı ve lider bir elektrikli araç markası olmayı planlıyor. Kia bu plan doğrultusunda önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 45’i robotik, elektrikliye geçiş ve otonom sürüş gibi geleceğin iş alanları olmak üzere 22 milyar euro yatırım yapacak. Kia, Yılın Otomobili ödülünün sahibi olan EV6’nın ardından Avrupa’da elektrikliye geçişe olan bağlılığını EV9 ile pekiştiriyor. 2027’ye kadar pazara yeni modeller sunarak elektrikli araç ürün gamını daha da genişletecek olan marka, Avrupa pazarının bir numaralı elektrikli araç üreticisi olmayı hedefliyor. Avrupa’da yılın ilk çeyreğinde yüzde 34,9’u elektrikli ve elektrik destekli araçlar olmak üzere satış rekoru kıran Kia, şimdi de EV9 ile başarısını pekiştiriyor.

SEVİYE 3 OTONOM SÜRÜŞE SAHİP

Kia EV9, bu boyut ve yapıdaki bir elektrikli SUV için benzersiz teknoloji, tasarım ve özelliklere sahip. Kia EV9, “AutoMode” ve ilk olarak Almanya’da kullanıma sunulacak olan ve Avrupa’nın geleceğine ışık tutan “eller serbest” Otoyol Sürüş Pilotu özelliği ile Seviye 3 otonom sürüş becerilerine sahip olacak. Kia, 2026 yılına kadar, gelecekte tamamen otonom sürüşü mümkün kılmak amacıyla, belirli koşullar altında “gözler serbest” sürüşü destekleyecek Otoyol Sürüş Pilotu 2’yi de sunmayı planlıyor.

2024’TE PAZARA ÇIKACAK

Kia’da kıdemli Türk tasarımcı olan Berk Erner tarafından dizayn edilen Kia EV9 etkliyeci tasarımıyla dikkat çekiyor. EV9, yalnızca taşıdığı teknolojik özelliklerle değil, deri içermeyen sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşan iç döşemeleri, Kia Connect üzerinden sunduğu anlık güncellemeleriyle de elektrikli SUV’lar arasında öne çıkıyor. Kia’nın en yeni elektrikli modeli olan EV9’un 2024 yılının ilk yarısında Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

KİA EV9 GT DE ÜRETİLECEK

Kia ürün rekabetinde yeteneklerini sürüş deneyimine ve farklılaştırılmış tasarıma odaklamayı planlıyor. EV9 için yüksek performanslı GT donanımı, markanın EV6 GT’den sonra sportif imajını sürdürmeye devam edecek. Kia tasarımda ise, “Zıtlıkların Birleşimi” felsefesine dayanan kullanıcı dostu tasarımına devam edecek.