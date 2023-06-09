BMW’den yeni nesil satış konsepti

BMW yeni nesil satış konsepti modelini Bodrum için sundu. Yeni konsept BMW Pop-up Store Bodrum’un en prestijli otellerinden Mandarin Oriental Bodrum’da açıldı. BMW Pop-up Store, yaz boyunca başta Yeni BMW 7 Serisi olmak üzere BMW’nin farklı modellerine ev sahipliği yapacak.

BMW yeni nesil satış konsepti modelini Bodrum için sundu. Yeni konsept BMW Pop-up Store Bodrum’un en prestijli otellerinden Mandarin Oriental Bodrum’da açıldı. BMW Pop-up Store, yaz boyunca başta Yeni BMW 7 Serisi olmak üzere BMW’nin farklı modellerine ev sahipliği yapacak. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, BMW’nin yeni nesil satış noktası konseptinin son örneklerinden biri olan BMW Pop-up Store’u Mandarin Oriental Bodrum’da hayata geçirmekten büyük heyecan duyduklarını söyledi. Otomotiv sektörünün üretimden perakende deneyimine tüm alanlarda dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Tiftik, “Otomotiv dünyası kabuk değiştirmeye devam ediyor. Sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde elektrifikasyonla başlayan dönüşüm sürecinde BMW şimdi de perakende çözümlerinde geleceğin temellerini atan Retail Next konseptiyle pürüzsüz bir deneyim vadediyor. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçları çerçevesinde bulundukları yerde olma çabamızın da bir yansıması olan BMW Pop-up Store’da, deneyim odaklı müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilir lüksü merkeze alıyoruz.” dedi.

BMW KONFORUNDA SATIŞ NOKTASI

Fijital yolculuğun öne çıktığı bir dönüşüm projesi olan Retail Next konsepti, otomobilin bir yıldız olarak konumlandırıldığı showroom tasarımından, müşteri ve otomobilin birlikte merkezde olduğu bütüncül bir anlayışa geçişi temsil ediyor. Daha esnek, ölçeklenebilir ve fütüristik tasarıma sahip BMW Pop-up Store, satın alma sürecindeki tüm ihtiyaçların tek bir noktadan karşılandığı ferah ve konforlu alanlar sunuyor.