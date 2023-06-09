Chery yeni markası: JAECOO

Chery yeni küresel markası olan JAECOO seçeneğini tanıttı. Nisan ayında lanse edilen markanın şimdiden birçok ülkede ön tanıtımı başlamışken Türkiye pazarı için daha netlik kazanmadı.

Chery yeni küresel markası olan JAECOO seçeneğini tanıttı. Nisan ayında lanse edilen markanın şimdiden birçok ülkede ön tanıtımı başlamışken Türkiye pazarı için daha netlik kazanmadı. Bir SUV markası olan JAECOO, sıra dışı tarzıyla doğaya yakınlık için seyahat eden şehirli elitlere hitap edecek. Markanın ilk modelinin ismi JAECOO 7 olacak.

KENDİSİ ÇİNLİ İSMİ ALMAN

Almanca’da “Avcı” anlamına gelen, hızı, çevikliği, vahşiliği ve tutkuyu simgeleyen “Jäger”den esinlenen JAECOO, gelişmiş bir sürüş deneyimi sunarken hedeflerinden asla vazgeçmeyen, sakin ve odaklanmış bir ruha sahip karakterle yollarla buluşuyor. JAECOO 7’nin “Rock In River” olarak adlandırılan tasarım dili, yeni markanın yuvarlatılmış ama kaya gibi sert yapısını sembolleştiriyor. Öndeki güçlü görünüm hem dikey hem de yatay tasarım unsurlarını barındırıyor. Yukarıda konumlandırılan yatay tasarımlı farların ortasını, dikey çıtalara sahip heybetli ön ızgara dolduruyor. Tamponun yan bölümlerindeki büyük hava girişleri de güçlü görünümü destekliyor. Tüm tasarım bir bütün olarak teknolojiye vurgu yaparken doğanın canlılığını da simgeliyor.