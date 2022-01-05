Togg yeni fastback modelini Amerika’da tanıttı

Togg yeni fastback modelini CES 2022’de (Consumer Electronics Show) geleceğe bakışını vurgulayan ‘Transition Concept Smart Device’ adını verdiği akıllı cihazıyla dünya sahnesine çıktı.

CES 2022’de dünya marka lansmanını gerçekleştiren Togg, Transition Concept Smart Device (geçiş konsepti akıllı cihaz) olarak isimlendirdiği doğuştan elektrikli yeni fastback otomobilini de dünya kamuoyuyla paylaştı. Murat Günak liderliğindeki Togg tasarım ekibi ve Pininfarina’nın stratejik ortak olarak iş birliğiyle tasarlanan ve Turkish Cargo uçağıyla ABD’ye götürülen akıllı cihaz, Togg DNA’sında bulunan stilistik özellikleri koruyan, dinamik, yenilikçi bir fastback ve bir vizyon aracı olarak sunuldu.

OTOMOBİL DEĞİL AKILLI CİHAZ

Togg’un akıllı cihaz olarak tanımladığı otomobilin stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp akıllı cihazın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor. Bu modele özgü bir tasarım özelliği olarak araç üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosu, Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor. Otomobildeki ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar Togg DNA’sına ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor.

İÇİ C-SUV GENŞLİĞİNDE

Pininfarina, dış tasarımın yanı sıra iç tasarımı ve yolcuların kabin deneyimini de bir üst seviyeye taşıyor. Otomobilin içinde C SUV’un iç tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla baştan yaratılmış durumda. İç mekanlarda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor ve orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor. Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte. Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor. Emniyet kemerlerinde ise özgünlüğü vurgulamak için açık mavi renk tercihi dikkat çekiyor.