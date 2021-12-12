Türkiye’ye gelmeden en iyisi olmak için yarışacak

Hyundai’nin elektrikli otomobiller için kurduğu alt markası IONIQ, 5 modeliyle iddiasını artırıyor. IONIQ 5, Avrupa Yılın Otomobili 2022 için aday olarak listeye girerek dikkatleri üzerine çekti. Araç Türkiye’de önümüzdeki yıl satışa sunulacak.

Hyundai’nin elektrikli alt markası IONIQ, 2021 yılına başarılarla dolu bir giriş yapmış ve kısa sürede popülerliğini artırmıştı. “5” adı verilen SUV modeliyle tüm dikkatleri üzerine çeken IONIQ, şimdi de Avrupa’da Yılın Otomobili ödülü için finale kalan 7 otomobil arasındaki yerini aldı. Otomotiv dünyasında oldukça prestijli bir ödül olan COTY 2022’ye adını yazdıran IONIQ 5, tamamen elektrikli bir model olarak rakipleri karşısında ter dökecek.

39 MODEL ARASINDA SEÇİLDİ

IONIQ 5, COTY 2022 için aday gösterilen 39 yeni model arasından seçildi. Daha sonra finallere kalan otomobil, tasarımı, teknolojisi ve elektrikli motor performansı ve menziliyle otoritelerin dikkatini çekti. IONIQ 5, satışa sunulmasından sadece altı ay sonra da Almanya’da “Yılın Otomobili” seçildi. Bu başarısını Avustralya’da da devam ettiren otomobil, “Yılın Elektrikli Otomobili” ve ayrıca genel kategoride de “Yılın Otomobili” seçildi.

481 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Önümüzdeki yıl Türkiye’de de satışa sunulması planlanan IONIQ 5, Hyundai Motor Grubu’nun elektrikli modeller için geliştirdiği platformu olan Elektrikli Global Modüler Platform (E-GMP) üzerine inşa edilmiş. Kullanıcılar IONIQ 5’i 58 kWh veya 72,6 kWh olmak üzere iki farklı seçenekle tercih edebiliyor. Yenilikçi otomobil, dört tekerlekten veya arkadan itişli olmak üzere iki farklı çekiş sistemiyle de sunuluyor. WLTP’ye göre arkadan çekişli ve 72,6 kWh’lik versiyon, tek bir şarjla maksimum olarak 481 kilometre sürüş menziline sahip. IONIQ 5, güçlü bir performans ve ultra hızlı şarj sunmasıyla da öne çıkıyor.

18 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

Araç, 800V şarj teknolojisi sayesinde hızlı DC şarj istasyonlarında sadece 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Ayrıca, sürüş sırasında veya park halindeyken dizüstü bilgisayarlar veya e-scooter’lar gibi herhangi bir elektronik cihaza güç sağlamak ve şarj etmek için Araç Yükleme (V2L) teknolojisi kullanılabiliyor.