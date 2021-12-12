Şehir içinde 7 liraya çözüm sunacak

Citroen Ami fiyatı daha belli olmasa da elektrikli mobiliteye olan ilgi her geçen gün artıyor. Bunun ilk örneklerinden birini de Citroen verdi. Kısa bir süre önce Avrupa’da sunduğu Ami modeliyle dikkat çeken Fransız üretici, modeli 75 kilometrelik menzille Türkiye’ye getirdi. Sadece 220 W klasik prizle şarj olan Ami’ye 3 saatte tamamen doluyor. Köprü, otoyol ve tünelden geçemeyen modelin 75 kilometrelik menzilinin maliyeti 6.75 lira.

Citroen Ami fiyatı daha belli değil. Fakat tüm dünya ulaşımda mobiliteye ayak uydururken, bunun ilk örneğini de Citroen Ami’yle verdi. Fransızca’da ‘arkadaş’ anlamına gelen Ami, kalabalık şehir içi trafiğine yeni bir çözüm olarak görülüyor. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği model, Avrupa’da ehliyetsiz ve 14 yaşından itibaren kullanılıyor.

B1 EHLİYETİ KULLANABİLİYOR

Türkiye’de ise B1 sınıfı ehliyet ve en az 16 yaş sınırı olması gerekiyor. Elektrikli motosiklet sınıfında tanımlanan Ami, otoyol, köprü ve tünelleri kullanamıyor. Bölünmüş yollarda serbestliği bulunan modeli İstanbul’da kıta değiştirmek için sadece vapuru kullanması gerekiyor. Avrupa fiyatı 7 bin avro olan Ami’nin Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.

FİYATI BELLİ DEĞİL 150 BİN LİRAYI BULABİLİR

Fakat, Mart 2021’e kadar kur farkı çok artmazsa 120-130 bin lira aralığında olması tahmin edilenler arasında. Zaten şu anda da aracın mevcut fiyatı güncel kur ile hemen hemen 110 bin lira. Yeni modelle ilgili Şile’de gerçekleştirilen basın lansmanında bilgi veren Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım “Yeni model, her yaştan kullanıcı için elektrikli mobilitenin en önemli oyuncularından bir tanesi olmaya aday. Şimdiden aldığımız talep, 2022 yılı için bin adet olan bireysel satış hedefimizi 3 bine çıkartmamızı sağladı. Tabii bu noktada tedarik konusu yine en belirleyici kriter olacak. Ami, Türkiye pazarında şu anda filo satışı ve kurumsal müşteriler için piyasaya sürülürken, 2022 ilk çeyreğinden itibaren son tüketici ile direkt olarak buluşmaya başlayacak” şeklinde konuştu.

100 KM’DE 8.25 LİRA

Citroën Türkiye Ürün Müdürü Emre Başkır ise “Ami, 3 saatte şarj oluyor. Aracımızın pillerinin tamamen dolabilmesi için gerekli olan elektrik maliyeti 6.18 TL. Ami’nin 100 kilometre maliyeti ise 8.25 TL. Benzinli bir aracın bunu hesaplarken ortalama 7 litre yaktığını hesap ettik ve 100 km’de 68.25 TL maliyet çıkıyor. Ami gerçekten şehir içerisinde toplu taşımadan bile gerçekten daha ekonomik olan alternatif bir ulaşım aracı” açıklamasında bulundu.

TEDARİK SORUNUYLA KAYBIMIZ 10 BİN ADET

Sektörü de değerlendiren Selen Alkım, bu yılın ilk 3 ayında ritmin oldukça yüksek olduğunu paylaştı. Alkım “Mart ayına kadar pazar ‘1 milyona koşuyorum’ diyordu ama mayıs – haziran ayından itibaren bu tedarikteki problemler frenledi. Kasım sonunda 675 bin bandına ilerledi. Sene başında hedefimizi 40 bin adet olarak belirlemiştik. Sorunlardan dolayı 10 bin adet gerisinde kaldığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Biraz daha fazla araç temin edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tedarik bulabildiğimiz anda aslında koşacak çok fazla yerimiz var” dedi.