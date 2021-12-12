Türkiye’de yaşanan kur kriziyle otomobil fiyatlarında müthiş fiyat zam yaşanıyor. Çok değil kısa bir süre önce fiyat değişimleri aylık olurken şu sıralar etiketler haftadan haftaya değişiyor. Buna bir de demode vergi sistemi eklenince rakamlar tahmin edilemeyecek seviyelere çıkıyor. Son 15 günde en ucuz otomobillerin fiyatı 30 bin ila 145 bin lira arasında değişim gösterdi. Ufak kur farklarıyla vergi tokadı yiyen modeller, 265 bin sınırından 330 bin liraları aşıyor.

ALİ YILDIRIM

Otomobil fiyatları artık her hafta zam yiyor. Marketleri geçen etiketler sonrasında ne markalar fiyat hesaplamaya ne de bayiler etiket değiştirmeye yetişemiyor. Tabi bazı bayiler olan etiketin de 30-40 bin lira üzerini istiyor. Artan kur maliyetiyle birlikte yüzde 50 özel tüketim vergisi (ÖTV) diliminde olan birçok model teker teker 330 bin lira sınırını aşarken, 265 bin lira olan yüzde 50 ÖTV’li modeller de aralık ayında pamuk ipliğinde yürüyor.

FİYATLAR ARTIK SAATLİK DEĞİŞİYOR

Markalar türlü cambazlık hareketleriyle araçları yüzde 50 sınırında tutmaya çalışırken, bir süre sonra bunun da fayda etmeyeceği herkes tarafından biliniyor. Ekim ayının başlarında 9 lira seviyelerini aşan kur sonrasında bugün neredeyse gelinen 14 lira bandı ve oldukça dalgalı bir seyri olması otomobil fiyatlarının da saatlik olarak bile değişmesi anlamına geliyor. Özellikle ithal ve Avrupa ağırlıklı araç modellerinde euro kuru baz alınırken orada da neredeyse 16 liralık zirveler test ediliyor. Daha 2 hafta önce 19 model yüzde 50 ÖTV diliminde yer alırken, bugün sadece 8 modelin kaldığı görülüyor.

265 BİNİ GEÇEN 320’DEN KAPI AÇIYOR

15 günlük sıfır araç fiyatlarında da hem vergi hem de kur patlamaları gerçekleşiyor. Son 15 günlük süreçte en ucuz sıfır otomobillerin fiyatları 29 bin lira ile 145 bin lira arasında arttı. Oransal olarak bakıldığında yüzde 15 ila 61 arasında bir yükseliş olduğu görülüyor.

Bugün Türkiye’de ayağını yerden kesmenin bedeli en az 223 bin 900 liraya kadar çıktı. Buradaki tek seçenek ise Fiat Egea Sedan. Tam 1 yıl önce Aralık 2020’de modelin fiyatı 123 bin 900 lira olarak dikkat çekiyordu. 1 yıllık fark tam 100 bin lira. Aracın fiyatı oransal olarak tam yüzde 80,7 yükseliş gösterdi. Bunun yüzde 200’e ulaşması yüzde 80’lik ÖTV dilimine geçmesiyle hiç de zor değil.

1 HAFTADA 3 MODEL ELENDİ KALDI 8

Ağustos 2021’de yapılan matrah artışıyla birlikte fiyatlar da biraz olsun gerilemişti. Yüzde 80’lik matrah diliminde olan birçok model yüzde 50’lik vergi dilimine indi. Matrah artışından sonra yaklaşık 55-60 model yüzde 50 vergi dilimine girdi. Fakat artan fiyatlarla birlikte 55 model yerini sadece geçen haftaya kadar 11 model bırakmıştı. Kurdaki hızlı yükseliş fiyatları tekrar değiştirdi. Hem fiyat hem de ÖTV artınca Aralık ayının ikinci haftasına sadece 8 model kaldı. Son 1 haftada 3 model daha elendi. Tabloda da görüldüğü gibi Toyota Corolla Sedan, Citroen C3 ve Renault Tailant yüzde 80 ÖTV dilimine çıktı. 265 bin sınırında olan fiyatlar 320 bin liranın üzerine çıktı.