Vito Tourer’a güç dopingi

Mercedes-Benz, Vito Tourer modeline, daha fazla güç isteyenler için yeni bir motor seçeneği ekledi. 237 beygir güç üreten yeni dizel ünite, Uzun ve Ekstra Uzun karoser seçenekleriyle de satın alınabilecek.

Alman lüks otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, ‘Her Açıdan Güzel’ sloganıyla Türkiye’de satışa sunduğu 9 kişilik modeli Vito Tourer için güçlü bir motor seçeneği ekledi. Yeni dört silindirli turbo dizel motor ailesinden OM 654, yüksek verimlilik seviyesiyle performansı ve yakıt ekonomisini bir arada sunan Vito Tourer’da hem Select hem de Select Plus donanımlı araçlarda yeni motor güç üniteleri sunulmaya başlandı.

İKİ YENİ KAROSER SEÇENEĞİ

629 bin 400 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni motorlu Vito Tourer’da Uzun ve Ekstra Uzun seçenekleri de sunuluyor. 2.0 litrelik yeni turbo dizel motor, 237 beygir güç ve 500 nm tork üretiyor. Vito 124 CDI koduyla sunulan yeni motorla aracın ortalama tüketimi ise 7.6 litre olarak açıklandı. Select donanımına sahip Vito Tourer’da AIRMATIC havalı süspansiyon sistemi opsiyon olarak sunulmaya başlandı. Süspansiyonu yol yüzeyine uyacak şekilde ayarlayabilen AIRMATIC, süspansiyonun sönümlemesini her bir tekerlek için otomatik olarak mevcut sürüş durumuna veya yolun durumuna göre düzenleyebiliyor. Bu sayede her durum için sarsıntısız sürüş konforu sağlanıyor. AIRMATIC havalı süspansiyon, kullanıcılarına Konfor, Spor, Manuel, Lift olmak üzere dört farklı sürüş modu seçeneğiyle birinci sınıf yolculuk konforu sunuyor.

HIZI ARTTIKÇA ALÇALIYOR

Hız arttığında aracı alçaltan AIRMATIC, sürüş stabilitesini artırmanın yanı sıra yakıt tüketiminin azaltılmasına da katkıda bulunuyor. Entegre otomatik seviye kontrolü sayesinde, araç seviyesi, ağır bir şekilde yüklendiğinde veya bir römork kullanıldığında bile sabit kalabiliyor. Vito Tourer’ı 35 milimetre yükselten ‘L-Lift’ modunda 90 km/s hızın üzerine çıkıldığında sistem otomatik olarak aracı ‘C-Comfort’ moduna geri alarak aracı normal yüksekliğine döndürüyor. Bu sayede sürüş stabilitesi artarken optimize edilmiş bir yakıt tüketimine katkı sağlanıyor.

ARKADAN İTİŞLİ

Tümü arkadan itişli Vito Tourer versiyonlarında 9G-TRONIC otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip tork konvertörlü otomatik şanzıman, 7G-TRONIC’in yerini alıyor. Sürücü, DYNAMIC SELECT seçim düğmesi üzerinden ‘Konfor’ ve ‘Spor’ sürüş modlarından birini seçerek vites değişim zamanını ayarlayabiliyor. Sürücü ayrıca ‘Manuel’ modu seçerek direksiyon üzerindeki kulakçıklarla manuel olarak da vites değiştirebiliyor. Yeni Vito’da, Aktif Fren Asistanı ve DISTRONIC özelliklerinin eklenmesiyle daha önce 10 adet olan güvenlik ve sürüş yardım sistemi sayısı 12 adede ulaştı. Vito, böylece sınıfının en güvenli aracı olma geleneğini sürdürüyor. Vito’nun kapalı kasa versiyonu, hava yastıkları ve sürücü ve ön yolcu için emniyet kemeri uyarısını standart olarak sunuyor. Vito ayrıca Yan Rüzgar Savrulma Asistanı ve Yorgunluk Asistanı ATTENTION ASSIST’i bundan beş yıl önce sunarak sınıfının güvenlik standartlarını yeniden tanımlamıştı.

OTONOM FREN FONKSİYONU

Yeni Aktif Fren Asistanı, öndeki araç ile olası bir çarpışma riskini algılıyor. Sistem önce görsel ve işitsel bir uyarı ile sürücüyü uyarıyor. Sürücünün tepki vermesi halinde sistem fren desteği ile sürücüyü destekliyor. Ancak sürücünün tepki vermemesi halinde sistem aktif fren manevrası uyguluyor. Sistem ayrıca şehir içi trafiğinde hareketsiz nesneleri ve yoldan geçen yayaları da algılıyor. Vito’da ilk kez kullanıma sunulan DISTRONIC, bir aktif takip yardımcısı. Sistem, sürücü tarafından belirlenen mesafeyi koruyarak öndeki aracı takip ediyor ve sürücüyü otoyol veya dur-kalk trafikte önemli oranda rahatlatıyor. Öndeki araç ile güvenli takip mesafesini korumak üzere çalışan sistem, kendi kendine hızlanıyor veya yumuşak bir şekilde fren yapıyor. Sert bir fren manevrası algılayan sistem önce sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor ve ardından otonom olarak fren yapıyor.