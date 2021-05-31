PSA servisleri 9 günde 27 bin araç ağırladı

PSA Servisleri tam kapanma döneminden çıkılan ilk iki haftada yoğun günler yaşadı. Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın, “Birçok kişi bakım ve servis ihtiyacını erteledi. 17 Mayıs’tan itibaren Türkiye genelinde servislerde ciddi bir yoğunluk yaşandı. Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler olarak 17-28 Mayıs aralığında, 9 iş günü gibi kısa bir süre içerisinde 27 bin adetten fazla aracı ağırladık” dedi.

PSA Servisleri tam kapanma döneminden çıkılan ilk iki haftada yoğun günler yaşadı. Pandemi önlemleri çerçevesinde uygulanan tam kapanma döneminde çalışmasına ara veren otomotiv yedek parça ve servis sağlayıcıları, önlemlerin esnetildiği 17 Mayıs itibariyle oldukça yoğun günler yaşadı. Tam kapanma dönemi boyunca onarım, parça ve servis ihtiyacı olan araçlar geçtiğimiz süreç boyunca servislere akın etti. Konuyla ilgili bilgiler veren Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın, “Bu dönemde, kapanma süresince zorunluluk dahilinde hareket eden araçlardan bakım ve servis ihtiyacı gelen araçlara kadar önemli sayıda araç servislere gelemedi. Birçok kişi bakım ve servis ihtiyacını erteledi. 17 Mayıs’tan itibaren de Türkiye genelinde servislerde ciddi bir yoğunluk yaşandı. Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler olarak 17-28 Mayıs aralığında, 9 iş günü gibi kısa bir süre içerisinde 27 bin adetten fazla aracı ağırladık. 2021 yılının ilk dört aylık günlük servis girişi ortalama verisine oranladığımızda bu yüzde 45‘lik bir artış demek. Ayrıca, Türkiye genelinde hizmet veren çok markalı bakım ve onarım markamız Eurorepar Car Service’ın günlük servis girişi ortalamaların yüzde 50 üzerine çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

YOĞUNLUK BAYRAMA KADAR SÜRECEK

Pandemi önlemleri doğrultusunda uygulanan hafta sonları kısıtlaması nedeniyle servis ihtiyacı olan araçların taleplerinin sürekli ertelendiğini dile getiren Mehmet Akın, “Servisleri oldukça yoğun bir yaz dönemi bekliyor. Özellikle Haziran ayından itibaren hafta sonları kısıtlamalarının kalkmasıyla araç girişlerinin daha da artmasını bekliyoruz. Söz konusu yoğunluk Kurban Bayramı’na kadar sürecektir. Bizim tavsiyemiz sürücülerin Kurban Bayramı’na kadar araçlarına ait servis ve bakım ihtiyaçlarını tamamlaması yönünde. Bununla beraber, görünmeyen problemlere karşı Check-Up yaptırmayı mutlaka tavsiye ediyoruz. Stellantis’e bağlı Groupe PSA Türkiye çatısı altında yer alan Peugeot, Citroen, Opel ve DS kullanıcıları için ise Check-Up hizmetini tamamen ücretsiz olarak sunuyoruz. Bu markaları kullanan müşterilerimiz diledikleri zaman servislerimize gelerek detaylı Check-Up yaptırabilir ve güvenle yola çıkabilirler” diye konuştu.