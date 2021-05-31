İkinci elde 7 yaş üstü hala favori

Otomerkezi.net CEO’su Ali Karakaş “En yüksek talep halen 7-12 yaş arası ve 70 bin TL-140 bin TL fiyat etiketine sahip otomobillerde” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın imza attığı yeni düzenlemeyle birlikte, 8 yaş ve 160 bin km’nin altındaki araçların alım satımında ekspertiz raporu zorunlu hale getirildi. 31 Temmuz 2021 tarihine kadar, ikinci el araç alım satımı yapan işletmelerin Yetki Belgesi alması gerektiğini vurgulayan Otomerkezi.net CEO’su Ali Karakaş, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen araç satışlarının yüzde 60’ının kayıt dışı olduğuna dikkat çekti. Uzun yıllardır ikinci el araç pazarının regülasyonlara kavuşturulması için çalışmalar yapıldığını dile getiren Karakaş alınan kararı desteklediklerini söyledi.

70-140 BİN TL ARASI TERCİH EDİLİYOR

Düzenlemeyle tüketicilerin ikinci el araçlara olan güven duygusunun artacağını ifade eden Karakaş “İkinci el araç pazarına olan ilgiyi artıracak bu gelişme, sıfır kilometre araç satın almayı düşünenlerin kararını etkilemeyecek, ikinci ele yönlendirmeyecektir. Sıfır kilometre araçlardan ikinci el araçlara bir talep geçişi beklemiyoruz. En yüksek talep halen 7-12 yaş arası ve 70 bin TL-140 bin TL fiyat etiketine sahip otomobillerde. 8 yaşından daha yaşlı araçlara herhangi şekilde garanti vermek ise mümkün değil, bu sebeple yapılan düzenleme gerçekçi. En önemli unsur, kademeli şekilde sektörün kurumsallaşmasında ve yeni standartlara ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecek.” ifadelerine yer verdi.

İkinci elde 8-9 yaş hâlâ favori