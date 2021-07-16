Yeni Citroen C3 Aircross Türkiye’de yola çıktı. 2 farklı motor ve 3 farklı donanım seçeneğiyle dikkat çeken model yeden yüksek yapısıyla beğeni topluyor.

Yeni Citroen C3 Aircross Türkiye’de yola çıktı. 2 farklı motor ve 3 farklı donanım seçeneğiyle dikkat çeken model yeden yüksek yapısıyla beğeni topluyor. C3 Aircross SUV; üst seviyede konforu, teknolojisi ve modüler yapısıyla B-SUV sınıfındaki iddiasını artırdı. Yeni C3 Aircross SUV, her ikisine de EAT6 otomatik şanzımanın eşlik ettiği, ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor ve yüksek verimlilikle çalışan 1.5 BluHDİ dizel motor seçenekleriyle Citroën showroomlarında yerini aldı. Feel, Feel Bold ve Shine olmak üzere üç farklı donanım seçeneğinin sunulduğu yeni C3 Aircross SUV’da çok zengin kişiselleştirme seçenekleri de yer alıyor. 6 farklı gövde rengi ve 2 farklı tavan rengiyle tercih edilebilen C3 Aircross SUV, 4 farklı renk paketiyle de kişiselleştirilebiliyor.

FİYATI 300 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan Yeni Citroen C3 Aircross SUV, 300.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yeni ön görünüm, özellikle V-Işık imzası yeni LED far tasarımıyla bakışları hemen üzerine çekiyor. Yeni Citroën C3 ve yeni Citroën C4 ile benzer, ancak daha heybetli bir görünüme sahip olan krom marka logosu LED farlara doğru genişliyor. LED farlar yüksek aydınlatma performansıyla daha fazla görüş ve güvenlik sağlıyor. Yeni geometrik desene sahip ön ızgara, renk eklentilerine sahip yeni gümüş gri tampon alt koruma kaplaması gibi detaylar yeni Citroën C3 Aircross SUV’un güçlü ve dinamik görünümünü destekliyor.

BENZİNLİ VE DİZEL MOTOR SEÇEEĞİ

Yeni Citroën C3 Aircross SUV, ülkemizde yüksek verimlilik seviyesine sahip PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlarla sunuluyor. Benzinli güç ünitesi olarak ödüllü 1.2 PureTech 130 HP motor yer alıyor. Dizel güç ünitesi olarak ise yüksek verimliliğiyle bilinen 1.5 BluHDİ 120 HP motor seçeneği bulunuyor. Her iki motor seçeneğine de EAT6 otomatik vites eşlik ediyor ve Start & Stop sistemine sahip olmasıyla kolay bir kullanım sağlanıyor.

MODÜLER İÇ MEKAN

Yeni Citroën C3 Aircross SUV, sınıfının en geniş, en modüler ve en aydınlık iç mekanıyla konforlu ve çok yönlü bir kullanım sunuyor. Sadece 4155 m uzunluğu ile atak, çevik ve kıvrak sürüş özellikleri sergileyen Citroën C3 Aircross SUV, segmentinin en geniş iç mekanıyla yolcuları karşılıyor. Ait olduğu segmentin en iyi arka koltuk bacak ve baş mesafesini sunan yeni Citroën C3 Aircross SUV, iki parça halinde bağımsız 150 mm ileri-geri hareket eden kızaklı arka koltuklarıyla kabin içi modülerliği destekliyor. Katlanan ön yolcu koltuğu ise 2,40 metreye kadar uzunluğa sahip demonte mobilya setlerini veya spor ekipmanlarını taşıma olanağı sunuyor.

410 LİTRELİK BAGAJ KOLTUKLAR YATMADAN BÜYÜYOR

Kızaklı koltukların sağladığı fonksiyonellikle 410 litre ile 520 litre arasında değişen bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1.289 litreye kadar çıkıyor. Geniş cam alanlar ve panoramik cam tavanın da katkısıyla sürücü ve beraberindeki yolcular aydınlık bir iç mekânın keyfini sürebiliyor. Citroën C3 Aircross SUV hem arka hem de ön koltuklardan erişilebilen ve sürgülü bir kapakla kapatılabilen geniş bir saklama alanına sahip yeni orta konsol ile son derece fonksiyonel bir yapı sunuyor. Arka koltuktaki katlanan orta kol dayamaya bütünleşmiş bardak tutucular, ön koltukların arkasındaki cepler ve orta konsolun alt kısmında çok sayıda saklama alanı dahil olmak üzere tüm yolculara bolca saklama alanı sunuluyor.

DONANIMI ZENGİN

Yeni Citroën C3 Aircross SUV, sürüşü kolaylaştıran ve daha güvenli bir sürüş sağlayan teknolojilerle donatılıyor. Yeni 9 inç dokunmatik ekran kullanım kolaylığını destekliyor. Yüksek çözünürlüklü ekran, Apple CarPlay ile uyumlu ekran yansıtma özelliği ile yolculukları keyfe dönüştürürken, kablosuz akıllı telefon şarjı gibi özellikler hayatı kolaylaştırıyor. Yeni Citroën C3 Aircross SUV ayrıca, sürüş konforunu ve güvenliğini destekleyici 12 farklı sürüş destek sistemiyle dikkatleri çekiyor. Head-up display sürüşle ilgili önemli bilgileri sürücünün görüş alanında gösterirken Trafik İşareti Tanıma ve Hız Limitleme Sistemi, Aktif Güvenlik Freni, Uzun Far Asistanı, Çarpışma Uyarı Sistemi gibi birçok fonksiyon sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma ve 180° Geri Görüş Özelliğine Sahip Arka Kamera gibi teknolojiler de Citroën C3 Aircross SUV ile geçirilen zamanı daha pratik kılıyor. Tüm bunlara ek olarak, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Park Asistanı opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ OLDUKÇA FAZLA

Yeni Citroën C3 Aircross SUV yenilenirken kişiselleştirme programı daha da zenginleştirildi. Böylece daha da özgün ve kişiselleştirilmiş bir görünüme sahip SUV arayan kullanıcıların beklentileri karşılandı. Bu kapsamda, dış görünüm için birçok kişiselleştirme seçeneği bulunuyor. Beyaz (Opak), Kırmızı (Vişne), Mavi (Safir), Gri (Haki), Gri (Platin) ve Gri (Çelik) olmak üzere 6 farklı gövde rengi sürücüler tarafından tercih edilebiliyor. Gövde renkleri Mavi, Siyah, Beyaz ve Turuncu olmak üzere dört farklı renk paketi ile kombine edilebiliyor.

Renk paketi kapsamında, ön alt koruma kaplaması, yan ayna kapakları ve köşe far çerçevelerinde ilgili pakete uygun renk uygulaması yapılıyor. Ayrıca, Beyaz ve Siyah olmak üzere iki farklı tavan rengi seçeneği bulunuyor. Yeni Citroën C3 Aircross SUV’un dinamik ve modern dış görünümünü, 3 boyutlu bir görünüm sağlayan 16 inç çelik jantlar ile elmas kesimli 17 inç alaşımlı jantlar tamamlıyor. Kişiselleştirme seçenekleri, her biri kendi özgün kimliğine sahip üç ambiyans ile iç mekânda devam ediyor. Sürücülere iç mekânı şekillendirmek üzere Standart Gri, Metropolitan Gri ve Hype Gri deri döşeme olmak üzere üç farklı tema sunuluyor.