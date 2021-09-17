Yeni Ford Fiesta hibrit ile geldi

Uzun bir süredir güncel formunu koruyan Ford Fiesta yeni seçeneğinde hibrit versiyona da kavuştu. 48 voltluk EcoBoost Hibrit motor ve yedi ileri vitesli Powershift şanzımanla dikkat çeken modelde 200 beygirlik sporcu seçenek Fiesta ST’de yer alıyor.

Uzun bir süredir güncel formunu koruyan Ford Fiesta yeni seçeneğinde hibrit versiyona da kavuştu. Ford Fiesta, cesur ve karakteristik özelliklere sahip yeni dış tasarımı, teknolojik özellikleri ve hibrit dahil olmak üzere birbirinden farklı model seçenekleri ile tanıtıldı. Trend, Titanium, ST ve Active modellerinin her biri daha fazla renk seçenekleri, jant tasarımı ve iç tasarım detaylarından faydalanıyor. Fiesta ailesi oldukça belirgin özelliklere sahip Titanium, ST ve Active modellerinin yanısıra karakteristik özelliklerini güçlendiren Vignale paketleri ile büyüyor.

TÜM VERSİYONLARDA GÜNDÜZ LED’LERİ VAR

LED ön farlar ilk kez tüm Fiesta modellerinde sunuluyor. Üst donanımlara geçtikçe uzun farlarda yansıma önleme özelliği bulunan Matrix LED teknolojili LED ön farlar, zorlayıcı yol ve hava koşullarında daha net görüş için uyarlanabiliyor. Yeni Fiesta’da ayrıca sürücülerin konforlu şekilde seyahat edebilmeleri için gerekli bilgilere sahip olmalarına yardımcı olan 12.3 inçlik dijital yol bilgisayarı bulunuyor.

48 VOLTLUK HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Elektrikli güç ve aktarım organları yeni Fiesta’nın yakıt verimliliğini artırırken, maksimum sürüş keyfi sunuyor ve emisyon miktarlarının azaltılmasına imkan sunuyor. Ford’un EcoBoost 48-voltluk hafif hibrit teknolojisi, yakıt verimliliğini optimize ediyor, aynı zamanda Fiesta’nın takdir edilen sürüş dinamiklerini duyarlı hızlanma özelliği ile pekiştiriyor. Söz konusu teknoloji Ford’un Powershift yedi ileri vitesli otomatik şanzımanı ile birlikte çalışıyor, hızlı ve kusursuz biçimde vites değiştirmeyi mümkün kılarken, en konforlu ve güvenli sürüş deneyimini sunuyor.

LOGONUN YERİ DEĞİŞTİ

Ford ayrıca, performansı geliştirilmiş yeni ‘Fiesta ST’ modelini de tanıttı. Etkileyici hatchback deneyimi yeni Matrix LED ön farlar, Yeni Fiesta ST, Ford mühendisleri tarafından tasarlanmış yeni Performans Koltuklar, çarpıcı ön ızgara ve yeni renk seçenekleri gibi sportif tasarım detayları ve yüzde 10 artışla 320 Nm’ye kadar çıkan azami tork özelliği ile zenginleştirildi. Ford’un “mavi oval” amblemi artık motor kaputunun kenarında değil, ızgara içinde yer alıyor ve yolda kendini daha fazla gösteriyor.

EMEKTAR 1.0 LİTRELİK BENZİNLİ

Yeni Ford Fiesta, sade, duyarlı ve yakıt tasarruflu sürüş deneyimini EcoBoost 48 voltluk hafif hibrit ve EcoBoost benzinli güç aktarım organları ile sunuyor. Yeni Fiesta’nın 1.0-litre EcoBoost Hibrit motoru ise altı ileri manuel şanzımanlı 125 PS ve 155 PS motor gücü seçenekleri ile sunuluyor. Ford’un gerçekleştirdiği araştırmalardan elde ettiği bulgulara göre yeni Fiesta’nın 4.9l/100 km WLTP yakıt verimliliği ve 111g/km‘den başlayan CO2 emisyon değerleri hibrit olmayan 125 PS 1.0-litre EcoBoost motora kıyasla yüzde 5 oranında iyileştirme sağlıyor ve buna bağlı olarak da şehir içi kullanımda yüzde 10’a kadar tasarrufu mümkün kılıyor. 5.2 l/100 km yakıt verimliliği ve 117 g/km’den başlayan CO2 değerleri ile 125 PS EcoBoost Hibrit ayrıca yedi ileri vites ve Powershift şanzıman ile sunuluyor; ayrıca optimum sürüş deneyimi için kusursuz vites değişimini mümkün kılıyor.

3 FARKLI SÜRÜŞ MODU

Normal, Spor ve Eco Sürüş Modlarının teknolojisi kullanılarak Fiesta’nın sunduğu etkileyici sürüş deneyimleri sürücülerin gaz pedalı duyarlılığını, ESP sistemini (Elektronik Stabilite Programı), çekiş kontrolünü, otomatik vites modellerde vites değiştirme sürelerini farklı performans gerektiren sürüş şekillerine göre ayarlamalarını mümkün kılıyor. Fiesta Active modelinde ayrıca Patika ve Kaygan Yol sürüş modları da yer alıyor.