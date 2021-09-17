80’inci yıla özel Jeep Wrangler

İkonik Jeep modeli Wrangler, 80’inci yaşını özel bir seriyle kutluyor. Yaklaşık 2 milyonluk fiyatıyla dikkat çeken araç, Türkiye’de de yola çıktı.

Jeep, Wrangler için 80’inci yıl özel versiyonunu tanıttı. Türkiye’de de yola çıkan model, 80 yaşındaki markanın tarihinden izler taşıyor. Ülkemizde 2.0 litrelik 272 beygirlik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla dikkat çeken model donanımda da oldukça cömert. Jeep’in diğer 80 Yıl versiyonlarında olduğu gibi granit kristal detaylar ile zenginleştirilen “80 Yıl” logosu dikkat çekiyor.

ÖZEL TASARIMLI KOLTUKLAR

İç mekânda tungsten dikişli ve özel logolu deri koltuklar, modelin bu özel versiyonuna özel siyah ön konsol yer alıyor. Sürücüsüne konforlu bir yolculuk sunan Wrangler’ın iç mekânında ayrıca, özel ısıtmalı deri koltuklar ve direksiyon simidi, çift bölgeli otomatik klima sistemi, Premium LED iç aydınlatma ve kapı panelleri bulunuyor. Gövde rengi 3 parçalı açılabilir hard top tavan ve gövde rengi çamurluklar, 18 inç granit gri alaşımlı jantları ile göz dolduruyor.

DONANIMI ZENGİN

Wrangler’ın 80’inci Yıl Özel versiyonu; Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Gelişmiş Fren Destekli Önden Çarpışma Uyarı ve Önleme Sistemi, Akıllı Hız Yardımcısı, Ön Park Sensörleri ve Off-Road Kamerası gibi gelişmiş güvenlik donanımları ve sürüş destekleyici sistemleri bir arada sunuyor. Özel versiyon ayrıca 8,4 inçlik dokunmatik ekranlı UconnectTM bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonu gibi özellikleri ile kabin içindeki teknolojik gereksinimleri eksiksiz sağlıyor.

NEREDEYSE 2 MİLYON LİRA

1.993.950 TL’lik anahtar teslim fiyatla satışa sunulan Wrangler’ın 80’inci Yıl Özel versiyonu, 26 Eylül’e kadar online olarak ziyaret edilebilecek Autoshow 2021 Mobilite Fuarı’ndaki Jeep standında incelenebilecek.