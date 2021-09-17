Skoda yeni Kodiaq ile liderlik peşinde

Çek üretici Skoda, SUV segmentinde büyük beğeni toplayan Kodiaq modelini yeniledi. Daha rafine bir tasarıma sahip olan model, 455 bin liradan başlayan fiyat etiketine sahip.

Çek üretici Skoda, SUV segmentinde büyük beğeni toplayan Kodiaq modelini yeniledi. Global ölçekte büyük bir başarıya imza atan Kodiaq, yeni modeliyle birlikte markanın tasarım dilini daha ileriye taşıdı, daha rafine hale getirildi. Araç, lansmana özel olarak 455 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Škoda, Kodiaq modelini her detayıyla daha fazla geliştirmeyi başardı. Daha fazla konfor, daha fazla verimlilik ve daha çarpıcı tasarımla geliştirilen KODIAQ, her alanda daha fazlasını sunuyor.

LED FARLAR STANDART OLDU

ŠKODA SUV tasarım dili, KODIAQ ile birlikte evrimleşmeye devam etti. Kaput çamurlukların önden itibaren her iki yandan yükseltilirken aracın güçlü duruşu, yeniden tasarlanan altıgen ön panjur ile daha fazla vurgulandı. Standart olarak sunulan LED teknolojili farlara yer verildi. Aerodinamik olarak daha da verimli hale getirilen araçta tamponlar yeniden tasarlandı ve arkada yer alan siyah parlak renkli spoyler aracın sürtünme katsayısına pozitif etkide bulundu.

835 LİTERLİK BAGAJ HACMİ

4,697 mm uzunluğa, 1,882 mm genişliğe ve 2,788 mm aks aralığına sahip ŠKODA KODIAQ, tüm donanım seviyeleri için yedi kişilik olarak da tercih edilebiliyor. Beş koltuklu araçta 835 litrelik bagaj kapasitesi ise, arka koltuklar katlandığında 2,065 litrelik devasa bir hacme yükseliyor.

245 BEYGİRLİK RS SEÇENEK DE GELDİ

ŠKODA KODIAQ Türkiye’de her türden beklentiyi karşılayacak altı donanım seviyesiyle satışa sunuldu; Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS ve Laurin & Klement Crystal. Üç farklı motor seçeneği bulunan yenilenen KODIAQ’ta tercih edebileceğiniz motorlar şu şekilde; 150 PS güç üreten 1.5 ACT TSI benzinli motor, 4×4 çekiş sistemiyle sunulan 200 PS güç üreten 2.0 TDI dizel motor ve 245 PS güç üreten 2.0 TSI benzinli motor. KODIAQ’ın tüm versiyonları ise 7 ileri DSG otomatik şanzımanla sunuluyor. KODIAQ modelinde, yüksek verimliliğe sahip motor ailesi ile yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi bir arada sunuluyor. 1.5 TSI motor Aktif Silindir Teknolojisi sayesinde NEDC parametrelerine göre 5.9 lt/100 km yakıt tüketimine ve 135 g/km CO2 salımına sahip. 4×4 sistemiyle birlikte sunulan 2.0 TDI dizel motor ise 5.4 lt/100 km yakıt tüketimi sunuyor. RS versiyona özel olarak sunulan 2.0 TSI motor, 245 PS güç ile sportif kimliğini açıkça dışa vururken ortalama 7,4 l/100 km tüketimiyle optimum performans ve yakıt dengesi sunar.