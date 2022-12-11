Türkiye’deki en pahalı SUV BMW modeli olan X7 Türkiye’de yola çıktı. 10 milyon 365 bin liralık fiyat etiketiyle dikkat çeken SUV modelin yüzde 80’i vergiden oluşuyor. Aracın vergisiz çıplak fiyatı yaklaşık 2.2 milyon lira seviyesindeyken, yüzde 220 vergi ve Türkiye’ye ABD’de girişi yüzde 70’lik ek vergiye neden oluyor. Bu yüzden sadece aracın vergileri 8 milyon 165 bin lira tutuyor.

Türkiye’deki en pahalı SUV BMW modeli olan X7 Türkiye’de yola çıktı. 10 milyon 365 bin liralık fiyat etiketiyle dikkat çeken SUV modelin yüzde 80’i vergiden oluşuyor. Aracın vergisiz çıplak fiyatı yaklaşık 2.2 milyon lira seviyesindeyken, yüzde 220 vergi ve Türkiye’ye ABD’de girişi yüzde 70’lik ek vergiye neden oluyor. Bu yüzden sadece aracın vergileri 8 milyon 165 bin lira tutuyor. Aydınlatmalı böbrek ızgaraları ve çift parçalı far tasarımı, otomobilin ön kısmının tasarımını domine ediyor. 22 inç boyutundaki jant alternatiflerinin kattığı heybetli duruşa ek olarak, sunulan 6 metalik renk seçeneği, modele dinamik bir görünüm de kazandırıyor. Arka kısımda ise inceltilmiş üç boyutlu tasarıma sahip aydınlatmalar ve stopların içine uzanan şeffaf cam krom çıta, tasarım detayları arasında öne çıkıyor.

7 KİŞİLİK OTOMOBİL 5.1 METRE UZUNLUĞUNDA

Entegre hava perdeleri, bölünmüş tasarıma sahip ön farlar ve Iconic Glow aydınlatmalı böbrek ızgaraları Yeni BMW X7’nin ön tasarımında dikkat çeken dizayn unsurları arasında yer alıyor. Ferah iç mekanı destekleyen geniş cam yüzeyleri ile ön kapılara göre daha uzun bir arka kapıya sahip olan otomobil, üçüncü sıradaki yolcular için de konforlu binme ve inmeye imkan sağlıyor. Yeni BMW X7’nin arka kısmında yer alan L formunda inceltilmiş, üç boyutlu görünüme sahip aydınlatma grubu, yatay hatlar ve cam yüzeyli krom çıtayı bünyesinde barındırarak otomobile sofistike bir görünüm katıyor. Tüm bu tasarım detaylarına paralel Yeni BMW X7, 5181 mm uzunluk, 2000 mm genişlik ve 1835 mm yüksekliğiyle heybetli görünümünü destekliyor. Ayrıca 3105 mm uzunluğundaki aks mesafesi otomobilin koltuklarının 6 ve 7 kişilik konfigüre edilebilmesine olanak tanıyor.

KONFOR ODAKLI İÇ TASARIM

Yeni BMW X7 zamanın ötesinde tasarım anlayışıyla dizayn edilmiş kabinini güncel teknolojilerle harmanlayarak BMW tutkunlarına sunuyor. Kabinin odak noktası konumunda yer alan Curved Screen; 12.3 inç boyutundaki gösterge ekranı ve 14.9 inçlik dokunmatik kontrol ekranı ile kokpiti domine ederken, geleneksel düğme kalabalığını da ortadan kaldırıyor. Arka bölümdeki yolcular ise BMW Individual “Merino” deri döşemesinin süslediği detaylarla geniş alanın konforunu sonuna kadar yaşıyor. Yeni BMW X7, 8. nesil en gelişmiş BMW İşletim Sistemi’ne sahip. Böylelikle sezgisel ve sesli komutlar, ergonomik kontroller ile Personal Assistant otomobilin sürüş konforunu daha da ileriye taşıyor. Sürüş Asistanı Professional, Adaptif Çift-Akslı Havalı Süspansiyon, özellikle virajlarda ve engebeli yollarda gövde sarsıntısını minimuma indiren Executive Drive Pro ile her bir koltuk için stüdyo kalitesinde ses sunulmasını sağlayan Bowers & Wilkins Diamond Surround ses sistemi otomobilin öne çıkan standart donanımları arasında yer alıyor.

340 BEYGİRLİK MİLD HYBRİD DİZEL

Ayrıca, İntegral Aktif Direksiyon donanımı sayesinde Yeni BMW X7’nin manevralar sırasında çevikliği, yüksek hızlarda otomobilin daha da konforlu olmasını sağlıyor. Türkiye’de 3 litre hacminde mild hybrid-dizel motor ve M Excellence tasarım seçeneğiyle satışa sunulan Yeni BMW X7 xDrive40d, 340 beygir gücüyle üst düzey konfor ve performansı bir arada sunuyor.