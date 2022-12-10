MG 15 deneyim noktasına ulaştı

MG’nin Deneyim Noktaları’nı hızla artırmaya devam edeceklerini belirten Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “MG Türkiye’deki ilk yılına 8 deneyim noktasıyla başladı, 2022 yılında ailemize dahil olan İzmir, Bodrum, İstanbul Maslak, Gaziantep, Ankara, İskendurun ve Denizli ile şu anda 15 adet Deneyim Noktamız var” dedi.

MG’nin Deneyim Noktaları’nı hızla artırmaya devam edeceklerini belirten Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “MG Türkiye’deki ilk yılına 8 deneyim noktasıyla başladı, 2022 yılında ailemize dahil olan İzmir, Bodrum, İstanbul Maslak, Gaziantep, Ankara, İskendurun ve Denizli ile şu anda 15 adet Deneyim Noktamız var. 2023 yılında ise yatırımlarımıza devam ederek 23 Deneyim Noktası’na ulaşacağız. MG’yi tüm Türkiye ile buluşturma hedefimize kısa zamanda ulaşacak olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.