Peugeot, cesaret, tutku ve yeniliklerle dolu 210 yılı geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyor. 210. yılına özel %0,99 faiz oranı ve fırsat araçlarında çok özel avantajlar sunuyor.

210’uncu yıla özel Peugeot kampanyası başladı. Peugeot, cesaret, tutku ve yeniliklerle dolu 210 yılı geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyor. 210. yılına özel %0,99 faiz oranı ve fırsat araçlarında çok özel avantajlar sunuyor. İsteyen PEUGEOT severler araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini peugeot.com.tr üzerinden gerçekleştirirken; tüm hijyen denetimleri periyodik olarak Bureau Veritas tarafından gerçekleştirilen Peugeot Yetkili Satıcı ve Servisleri, Ekim ayında sınırlı sayıda PEUGEOT modeline 210. yıla özel fırsatlar sunuyor.

Ekim ayında sınırlı sayıda PEUGEOT’da 210. yıla özel avantajlar ve tüm PEUGEOT’larda %0,99 faiz avantajı

210’uncu yıla özel Peugeot kampanyası için %0,99 faiz avantajı kampanyası kapsamına aşağıdaki modeller giriyor:

Ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan, sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan yeni PEUGEOT SUV 2008

1.5 lt BlueHDi Dizel motoruyla üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunmaya devam eden; 66 adet uluslararası ödülün sahibi PEUGEOT SUV 3008 ve standart yedi koltuklu, segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip PEUGEOT SUV 5008

Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen PEUGEOT 508

1.5 lt BlueHDi Dizel motor, cam tavan ve geri görüş kamerası ile PEUGEOT 208 Signature

PEUGEOT i-Cockpit ve EAT8 Tam otomatik şanzıman ile yeni PEUGEOT 308

Güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren PEUGEOT Rifter’ın EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonları %0 faiz veya aylık 2.500 TL taksit ile sunulurken, üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan PEUGEOT hafif ticari ailesi ise %0,99 faiz avantajıyla sunuluyor.