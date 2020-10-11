Brisa, Lastik.com.tr ve bayileri aracılığı ile sunduğu mobil hizmetleri ile sürücüler diledikleri yerde lastik değişim işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Brisa, uzun yıllardır yatırım yaptığı online ve mobil hizmet çözümleri ile dikkat çekiyor. COVID-19 sürecinde güvenli ve sağlıklı bir ortamda müşterilerinin ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Yeni nesil hizmet modellerini temsil eden Lastik.com.tr ve bayileriyle birlikte sunduğu mobil çözümler sayesinde Brisa müşterileri, diledikleri zamanda ve yerde, lastik sökme-takma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Marka, bu dönemde, online satış mağazası Lastik.com.tr aracılığı ile bugüne kadar yalnızca İstanbul ve Ankara’da sunulan kapıda montaj hizmetini tüm Türkiye çapında yaygınlaştırdı. Lastik.com.tr üzerinden alınan Bridgestone ve Lassa markalı lastikler, profesyonel mobil destek ekipleri ile müşterilerin kapısında değiştiriliyor. Ayrıca altyapısı uygun olan bayilerinin mobil hizmetleri ile müşterilerin iş yerleri ya da evlerinin önünde lastik değişim hizmeti sağlanıyor.